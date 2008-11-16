F.Bahçe'de Semih şoku

Fenerbahçe'de Semih Şentürk şoku yaşanıyor. Ankaraspor maçının 10. dakikasında sakatlanan golcü futbolcu, 2 dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.





Alex de Souza’nın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkan ve Deivid de Souza ile birlikte oyun kuruculuk görevini üstlenen Semih, Avusturya ile oynanacak milli maç öncesi büyük bir şanssızlık yaşadı.



Sağ dizinde ödem tespit edildi



Oyunun başında sağ dizinde ağrı hisseden Semih, teknik direktör Luis Aragones’e dönerek değiştirilmesini istedi. İki dakika sonra yerini Emre Belözoğlu’na bırakan Semih Şentürk’ün dün sıcağı sıcağına MR’ı çekildi. Sağ dizinde ödem tespit edilen golcü futbolcunun 19 Kasım Çarşamba günkü Avusturya milli maçının aday kadrosundan çıkarılması bekleniyor.

