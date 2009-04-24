F.Bahçe'de sakatlar iyileşiyor



Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Alex ve Gökhan Gönül takımla birlikte çalışmalara başladı.





Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de 25 Nisan Cumartesi günü kendi sahasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Fortis Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u eleyerek finale yükselen sarı-lacivertliler, Samandıra Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla Ankaragücü maçının hazırlıklarına start verdi. Sakatlığı bulunan takım kaptanı Alex, uzun bir aradan sonra takımla birlikte antrenmana çıktı.



Teknik direktör Luis Aragones yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, İspanyol teknik adamın saha ortasında yaptığı mini toplantının ardından, kondisyoner Carlos Cascallana yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirdi. Daha sonra oyuncular iki gruba ayrıldı. Bir grup şut, pas, hücum ve savunma organizasyonları çalışırken, diğer grup top çalma çalışması yaptı. Gruplar bu çalışmaları bir süre dönüşümlü olarak sürdürdü. Daha sonra 3 grup halinde geniş alanda yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Çift kale maçta gol yiyen takım yerini kenarda bekleyen takıma bıraktı.



Uzun süredir takımdan ayrı çalışan Alex ve Gökhan Gönül takımla birlikte antrenmana katılırken, sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde saha kenarında koşu yaptı. Sol dizinde ağrı hisseden Güiza ve sakatlığı süren Abdülkadir ise antrenmana çıkmayarak, tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdü.



