'F.Bahçe'de mutluyum'

Fenerbahçeli futbolcu Önder Turacı, sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu söyledi.



Önder, bugün bir gazetede, sezon başında Fenerbahçe'ye yeniden döndüğü için pişman olduğu yönünde yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Haberde benim yakın çevreme 'Keşke Moskova'da kalsam ya da Galatasaray'a gitseydim' dediğim yazılmış. Bu haber tamamen uydurma. Ben hiç kimseye böyle bir şey söylemedim. Sezon başında Fenerbahçe'ye yeniden döndüğüm için de hiç pişmanlık duymadım. Çünkü ben Fenerbahçe'de mutluyum" dedi.



Önder Turacı, Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili şunları kaydetti:



"Evet Fenerbahçe'ye dönmek için cebimden para ödediğim doğru. Ancak, bundan hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Çünkü, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Bu tamamen yakıştırma ve hayali bir haber. Fenerbahçe çok büyük bir takım ve kadrosunun tamamı kaliteli futbolcularla dolu. Bu kadrodaki bazı oyuncular elbette ki yedek bekleyecek, görev verildiğinde ise çıkıp görevini yapacak. Bunun gibi masa başından hayali ve yakıştırma haberler yazmak çok çirkin. Önümüzde çok önemli maçlar varken, takım içinde kargaşa yaratmaya yönelik olarak yazıldığına inandığım bu haberi yayınlayanlar hakkında gerekli hukuki işlemleri de başlatacağım."

