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Spor

F.Bahçe'de Lugano sıkıntısı

Fenerbahçe'de, iç transferde hala olumlu gelişmenin yaşanmaması kulüpte sıkıntı yarattıyor

04 Mart 2009 02:00


Fenerbahçe asbaşkanları Ali Koç ve Şekip Mosturoğlu'nun şubat ayında 4 futbolcuyla sözleşme uzatacaklarını açıklamalarına rağmen, iç transferde hala olumlu gelişmenin yaşanmaması kulüpte sıkıntı yarattı. Yönetimi en çok zorlayan isim Lugano'nun, İtalya'nın Lazio kulübüyle anlaşma yolunda olduğu iddia ediliyor.


Fenerbahçe'de uzun süredir sonuçlanmayan iç transfer görüşmelerinin sıkıntısı yaşanıyor.

Deivid ile kesin olarak anlaşan sarı-lacivertliler, Volkan, Selçuk ve Lugano konusunda yaşanan sıkıntıları aşamıyor.

Konu ile ilgili olarak aşbaşkanlar Ali Koç ve Şekip Mosturoğlu, 20 şubat tarihinde Fenerbahçe Televizyonu’nda katıldıkları özel programda, "Önümüzdeki hafta tüm oyuncularla anlaşmış olacağız ve toplu imza töreni yapacağız" ifadelerini kullanmışlardı. Bu cümlelerin üzerinden 3 haftalık süre geçmiş olmasına rağmen özellikle Lugano ve Volkan'ın sözleşmeleri konusunda olumlu adımlar atılamadı.

Selçuk ile aradaki pürüzlerin giderildiği, sadece küçük ücret farkı kaldığı haberleri gelirken, Lugano ve Volkan'a yurt dışından gelen teklifler görüşmeleri tıkadı.

Sarı-lacivertli yönetim, Selçuk ve Volkan ile yeniden anlaşma yapılmasına kesin gözle bakarken, Lugano'nun menajerinin bu hafta yeniden İstanbul’a geleceği ve son kez pazarlık masasına oturulacağı öğrenildi.

Uruguaylı yıldızın İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşme halinde olduğu ve İtalyan kulübünün teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Sezon sonunda serbest kalacak olan Lugano, geçtiğimiz yıl da İtalya'dan teklifler almış ve kariyer hedefleri doğrultusunda İtalya'da forma giymek istediğini ifade etmişti.

4 futbolcuyla birlikte toplu imza töreni yapmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, hafta sonuna kadar görüşmeleri sonlandırmayı hedeflerken, futbolcularla bu kez de anlaşma olmaması halinde, nisan ayı sonuna kadar gelecek teklifleri bekleyecek.

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