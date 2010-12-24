F.Bahçe'de Lugano harekatı

T24 - Takımın defans bloğundaki en önemli sigortası olan Uruguaylı, bu yıl topa ayağını sokmuyor, tüm goller de onun bölgesinden yeniyor!

Kocaman, “Buca maçı bazı şeyleri bize daha iyi gösterdi” derken Santos’la birlikte Lugano’yu kastetti. Diego’nun mutsuz olduğundan şüphe eden genç hoca, defans transferi yapmaya karar verdi.

Buca yenilgisinin ardından yaptığı “Bu maç bize çok şey gösterdi. Tekrar tekrar izleyip, karar vereceğiz” diyerek bir anlamda futbolcularına ‘aba altından sopa’ gösteren F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın Santos kadar Lugano’dan da rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

Kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede takımda bazı ‘dengesizlikler’ sezdiğini dile getiren 45 yaşındaki hoca, defans güvenliğinde çok önemli bir yer verdiği Uruguaylı yıldızın eski mücadele gücünden ve isteğinden uzak kaldığı yönündeki fikrini de dile getirirken, bu soruna çözüm bulmak için karar değişikliğine gitti.

Birkaç gün önce yaptığı açıklamalarda “Transfere ihtiyaç yok” diyen Kocaman, Lugano’nun bu tavırları sonrası bir defans oyuncusu almaya karar verdi. Çünkü Uruguaylı özellikle son 2 mağlubiyet olan A.Gücü ve Buca maçlarında yenilen gollerin başkahramanıydı. Başkent’te Sestak’a müdahale bile etmeyen Lugano, İzmir ekibinin son sayısını atan Manucho’yu da resmen markajsız bırakmıştı.







Bu sezon 7 golü var

29 yaşındaki oyuncu, yönetimle yaptığı son sözleşmeye ‘3.5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi koydurmuş fakat tüm İtalya’yı gezmesine rağmen kendisine takım bulamamıştı.

Defansıyla eleştirilen Lugano, bu sezon 7 gol atarak gönül almış oldu.



Kavganın ardından düzelmedi

Sezona iyi bir başlangıç yapan Lugano, 11. haftadaki Eskişehir maçının devre arasında Sezer’le yumruklaşıp 3 maç ceza almıştı.. Ve Uruguaylı o günden sonra bir türlü istenilen seviyeye gelmedi.



‘Çift ciğerli’ Topuz, vazgeçilmez oldu

F.Bahçe’nin kırılgan yapısında gücüyle fark yaratan milli yıldız, ligde her maç ve ‘1449 dakika’ oynadı.

İKİ sezon önce Kayserispor’dan 11 milyon Euro’luk rekor bonservis bedeliyle F.Bahçe’ye kazandırılan Mehmet Topuz, teknik direktör Aykut Kocaman’ın vazgeçemediklerinden.. Oluşturmaya çalıştığı mücadeleye ve hıza dayalı futbolun ‘mücadele’ kısmını saha içinde neredeyse tek başına halletmeye çalışan milli yıldız, sarı-lacivertlilerin ilk yarıda oynadığı 17 maçta da görev almayı başardı.



Alex 1205'te kaldı

1449 dakika sahada kalmayı başaran Topuz, 1 gol 4 asistle oynarken, bu sıralamada 2. durumda olan ve 16 maçta görev alan Alex ise genellikle oyundan alındığı için 1205 dakikada kaldı.

