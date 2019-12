F.Bahçe'de kalacağımı hissediyorum

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Alex, UEFA'nın resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, gelecek sene Fenerbahçe'de kalacağını hissettiğini söyledi.



Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Alex, Ukrayna'da oynayacakları Dinamo Kiev maçının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Alex, UEFA'nın resmi internet sitesindeki ''Talk Football'' (Futbol Konuşalım) adlı bölümde, dünyanın her tarafından Fenerbahçe taraftarlarının sorularını yanıtladı.



Bu yıl UEFA finalinin İstanbul'da oynanacağını belirten Alex, ''Dolayısıyla Dinamo Kiev maçı, bu sezonki ağır başlangıcımızdan kurtulmamız için de iyi bir şans'' dedi.



Alex, ''Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragonés ile çalışmanın nasıl bir duygu olduğuna'' ilişkin soruya, ''Louis'i gerçekten seviyorum. Daha önce onun kadar futbolla ilgili bir antrenörle çalışmadım. Dünyada olup biten her şeyi biliyor, hiçbir haber onun için yeni değil. Ayrıca, ne olursa olsun, futbolcularını savunuyor'' yanıtını verdi.





''DÜNYADAKİ EN İYİ TARAFTAR''



Alex, ''Fenerbahçe'nin taraftarı her şeyin üstünde olduğunu'' söyledi.



Oynadığı kulüpler arasında bir ayrım yapmasının adil olmayacağını belirten Alex, ''Ancak nerede oynamaktan en çok zevk alıyorsun derseniz, dünyada bizim stat gibisi yok. Fenerbahçe taraftarı şimdiye kadar gördüğüm en iyi taraftar'' diye konuştu.



Brezilyalı ve Türk taraftarları karşılaştırması istenen Alex, ''Türk taraftarlar çok daha iyi. Daha gürültücüler ve oyunun her aşamasına katılıyorlar. Brezilya'da bazı kulüplerin taraftarı sanki tiyatroya gidiyormuş gibi stada gidiyor. Ama Türkiye'de bütün takımların taraftarı büyük'' ifadesini kullandı.



Sezon sonu biten kontratının yenilenmesi için yönetimle görüşmelerinin devam ettiğini belirten Alex, ''Fenerbahçe'de kalacağımı hissediyorum, ama büyük bir Avrupa kulübü teklif yaparsa, oturup durumu inceleriz. Ama ben de artık genç değilim ve burada mutluyum'' diye konuştu.



Alex, ''Türkiye'de birlikte oynadığınız en iyi takım arkadaşı ve en iyi rakip takım oyuncusu kim?'' sorusuna ise ''Birlikte oynadığım en iyi Türk oyuncu Semih Şentürk. En iyi rakip oyuncu ise Beşiktaş'ın eski 10 numarası Sergen Yalçın'' yanıtını verdi.



Türkçeyi çok az konuştuğunu, ancak konuşulanların tamamına yakın bölümünü anladığını belirten Alex, ''Başkana söz verdim, kontratımı uzatırsak, kesinlikle kursa gidip Türkçe öğreneceğim'' dedi.



Alex bir soru üzerine hem Süper Lig şampiyonu olabileceklerine, hem de UEFA'da yollarına devam edebileceklerine inandığını belirterek, ''Bu iki hedef için de çalışıyoruz ve işler bizim açımızdan iyileşmeye başladı'' şeklinde konuştu.



Bir taraftar olarak oynadığı ilk takım olan Coritiba'yı desteklediğini belirten Alex, ''Beni Coritiba'dan daha fazla heyecanlandıran başka bir takım yok. Ben, aslında futbolu seviyorum. Televizyonda iyi bir maç görürsem, takımlar hangi ülkenin takımı olursa olsun, fark etmez, daima durup maçı seyrederim'' diye konuştu.



Kendisinin forvet oyuncularına ''gerçekten yakın'' bir orta saha oyuncusu olarak oynamayı sevdiğini belirten Alex, tercih ettiği bir sistemin ise olmadığını kaydetti.



Alex, Fenerbahçe'nin Avrupa'da başarılı olmak için neye ihtiyacı olduğunun sorulması üzerine de ''Fenerbahçe'nin daha fazla üst düzey oyuncuya ihtiyacı var. Ayrıca bana göre değiştirilmesi gereken bir politika var. Burada 24, 25 yaşlarındaki oyuncuları genç oyuncu olarak kabul ediyorlar. Bana göre 18, 19 yaşındaki gençlere daha fazla şans verilmeli. Bu yaştakiler gerçekten gençtir. 24, 25 yaşına geldiklerindeyse zirveye çıkmış olacaklar ve ilk 11'de düzenli olarak oynayan oyuncular olacaklar. Bu kulübe daha faydalı olur ve kulüp de Avrupa'da daha güçlü olur'' şeklinde konuştu.