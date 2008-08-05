F.Bahçe'de Josuco sürprizi

Tempo24-



Mehmet Aurelio'nun Real Betis'e gitmesinin ardından bu futbolcunun yerine oyuncu arayan Fenerbahçe'nin Villarreal'de forma şansı olmadığı söylenen "Josuco" lakaplı Jose Joaquin Moreno Verdu'yu istediği iddia edildi.



Villarreal teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin gelecek sezon için kadrosunda düşünmediğini belirtilen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Josuco'nun kendisine kulüp aradığı ve gelen tekliflerin arasında Fenerbahçe'nin de adının geçtiği bildirildi. İspanyol basını, Villarreal ile 1 yıllık daha kontratı olan Josuco'nun gitmek istemesi halinde kulübün transferinde kolaylık sağlayacağını öne sürdü.

