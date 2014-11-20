F.Bahçe'de hedef 117 kilometre...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçında 117 kilometre koşulmasını gelecek için ölçü kabul etti. Kartal Bursa’ya karşı da Rize maçı kadrosunu oynatacak.

Ahmet Ercanlar’ın Hürriyet’teki haberine göre, futbolcularına Rize mücadelesini örnek göstererek, bu mesafenin altına düşmemeleri gerektiğini söyleyen Kartal, Bursaspor karşılaşmasında da en az 117 kilometreye ulaşılması gerektiğini dile getiriyor.

Takımının son dönemde hem antrenman, hem de maçlarda temposunun yükselmesinden son derece memnun olan İsmail Kartal oyuncularından her maç bu performansı daha da yukarı çekmelerini bekliyor.

Kadroyu da bozmayacak

İsmail Kartal, Rizespor maçında sahada istediklerini yapan kadroyu Bursaspor maçında da bozmayacak.

Bruno Alves, Sow gibi isimler yine kulübede kalacak. Sol kanat Alper’e emanet edilirken, orta alanda yine Diego forma giyecek. Brezilyalı’nın orta alan direncini düşürme ihtimalini, çok koşan Kuyt ve Alper ile dengelemeyi planlayan Kartal böylece Diego’nun hücumda çok daha diri kalmasını sağlayacak.

Bursaspor maçında rakibin baskılı oyununa karşılık sarı lacivertliler soğukkanlı ve pas oyununa dayalı olarak oynayacak.