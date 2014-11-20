T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçe'de hedef 117 kilometre...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın bundan sonraki maçlar için ölçüsü, Çaykur Rizespor karşısında oynanan baskılı futbol ve 117 kilometrelik koşu mesafesi olacak

20 Kasım 2014 09:33

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçında 117 kilometre koşulmasını gelecek için ölçü kabul etti. Kartal Bursa’ya karşı da Rize maçı kadrosunu oynatacak.

Ahmet Ercanlar’ın Hürriyet’teki haberine göre, futbolcularına Rize mücadelesini örnek göstererek, bu mesafenin altına düşmemeleri gerektiğini söyleyen Kartal, Bursaspor karşılaşmasında da en az 117 kilometreye ulaşılması gerektiğini dile getiriyor. 

Takımının son dönemde hem antrenman, hem de maçlarda temposunun yükselmesinden son derece memnun olan İsmail Kartal oyuncularından her maç bu performansı daha da yukarı çekmelerini bekliyor.

 

Kadroyu da bozmayacak

 

İsmail Kartal, Rizespor maçında sahada istediklerini yapan kadroyu Bursaspor maçında da bozmayacak.

Bruno Alves, Sow gibi isimler yine kulübede kalacak. Sol kanat Alper’e emanet edilirken, orta alanda yine Diego forma giyecek. Brezilyalı’nın orta alan direncini düşürme ihtimalini, çok koşan Kuyt ve Alper ile dengelemeyi planlayan Kartal böylece Diego’nun hücumda çok daha diri kalmasını sağlayacak.

 Bursaspor maçında rakibin baskılı oyununa karşılık sarı lacivertliler soğukkanlı ve pas oyununa dayalı olarak oynayacak.

ETİKETLER

fenerbahçeantremanidmanismail kartalkoşumesafe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24