F.Bahçe'de flaş gelişme

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi Kemal Açıkgöz, 2009 yılının mayıs ayındaki olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.







Açıkgöz, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent'teki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 4 aydır bu konuda çalışma yaptığını belirterek, projelerini anlattı.



Fenerbahçe Futbol Takımı'nın aldığı sonuçların ve yüksek bedeller ödenerek yapılan transferlerin iyi olmadığını, transferde genç ve gelecek vaat eden oyuncular alınması gerektiğini dile getiren Açıkgöz, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın 11 yıllık başkanlığında güzel şeyler de yaptığını ifade etti.



Açıkgöz, "Son maçta seyirci arkasını dönüp, 'Padişahım çok yaşa' dedi. Başkan yerinden kalkıp gidiyor. Artık bırakması lazım. Yıldırım'a onursal başkanlık teklif edeceğim" dedi.



Toplantıda projelerini de açıklayan Kemal Açıkgöz, şöyle konuştu:



"Bir tatil köyü projem var. Onu gerçekleştirince, yılda 10-15 Milyon Avro gelir getirecek. Futbolu iyi bilen birinin yönetimde olması lazım. Faruk Ilgaz Tesisleri kulübün değil, kiralandı. Çok arkadaşımız, fiyatlar yüksek olduğu için Faruk Ilgaz Tesisleri'nin yanındaki Yelken Kulübü'ne veya Galatasaray Kulübü'nün tesislerine gidiyor. Başkanı eleştirdiği için kulüpten ihraç edilen arkadaşlar için af çıkartacağım. Deplasmanlara, takımla birlikte divan üyelerini ve taraftarları da aynı uçakla götüreceğim.



Hiçbir grupla bağlantım yok. Yönetimde düşündüğüm arkadaşlar var, ama şu anda yönetim kurulu listem yok. Konuştuğum arkadaşlardan destek alıyorum."



Açıkgöz, Kenan Evren Lisesi'nin 7 yıl önce Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu tarafından Fenerbahçe Kulübü'ne verildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:



"Bostancıoğlu, benim gibi Bafralı ve arkadaşım. Kendisi 'Neden hala oraya tesis yapılmıyor' diye soruyor. Bunu kaç defa Yüksek Divan Kurulu toplantısında söyledim. Belediye, imar, proje, tasdik falan diyorlar. Türkiye'de yaşıyoruz. Siz oraya denizi doldurarak 1 senede havuz yapıyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği yere 'Belediyeden imar, proje yok' diyorsunuz. Kaçak inşaat yapıyorsunuz. Fenerbahçe Kulübü'nün orada yapacağı bir iş merkezi 10-15 Milyon Avro yıllık gelir getirir."



Kemal Açıkgöz, 1939 Bafra doğumlu olduğunu, 1972 yılından beri Fenerbahçe Kulübü'nün üyesi, 11 yıldır da Yüksek Divan Kurulu üyesi olduğunu, iş hayatını sanayici ve tüccar olarak 1996 yılında noktaladığını ve şu anda emekli olduğunu da sözlerine ekledi.

