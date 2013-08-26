F.Bahçe'de Emre, Topal ve Yobo Arsenal karşısında yok

Arsenal ile geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada taraftarın tepkisini çeken ve yuhalanan Emre Belözoğlu, Mehmet Topal ve Pierre Webo İngiltere'de oynanacak Arsenal maçı kadrosuna alınmadı.

UEFA şampiyonlar ligi Play-Off turu rövanş maçında, 27 Ağustos Salı günü deplasmanda İngiliz temsilcisi Arsenal ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakla Londra'ya hareket etti. Sarı-Lacivertli takımı az sayıda taraftar ve havaalanı çalışanları uğurladı.

Sakatlıkları süren Emre, Mehmet Topal ve Yobo ile Krasiç ve Holmen'in de bulunmadığı Sarı-Lacivertli kafilede 19 kişilik maç kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Volkan Demirel, Mert Günok, Alper Potuk, Bekir İrtegün, Bruno Alves, Caner Erkin, Cristian Baroni, Dirk Kuyt, Egemen Korkmaz, Emmanuel Emenike, Gökhan Gönül, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topuz, Michal Kadlec, Moussa Sow, Pierre Webo, Raul Meireles, Salih Uçan, Selçuk Şahin.