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Spor

F.Bahçe'de Emre şoku!

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye kötü haber. Kayserispor maçında sakatlanan Emre Belözoğlu, en az 2 ay yok...

06 Ekim 2008 03:00

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye kötü haber. Kayserispor maçında sakatlanan Emre Belözoğlu, en az 2 ay yok...


Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe, dün yeni bir şok yaşadı. Önce 39. dakikada sakatlanan Gökhan Gönül oyundan çıktı, 3 dakika sonra da Emre.

Bu iki oyuncunun dün gece MR’ı çekilirken, Emre’nin arka adalesinde kopma belirlendi. Milli takımdan çıkarılan yıldız oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirlendi. Gökhan’ın sakatlığının da ciddi olabileceği kaydedildi.

Deivid, Vederson, Alex, Semih, Lugano, Josico milli aradan sonra takıma dönmeye hazırlanırken, Emre ve Gökhan’ın sakatlanması, yüzlerin asılmasına neden oldu.

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