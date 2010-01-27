F.Bahçe'de deprem!

T24 - İşbaşına geldiği günden bu yana iki kez başkan Aziz Yıldırım'ın hışmına uğrayan Aykut Kocaman, görevi bırakmak istedi.



Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’ın iki kez istifanın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı. Sezon başında oluşturulan sportif direktörlük görevine getirilen Kocaman, o günden bu yana zaman zaman başkan Aziz Yıldırım ile fikir ayrılıkları yaşadı. Ancak futbol takımında işler iyi gidince bunlar hiçbir zaman kamuoyuna yansıtılmadı. İlk olay, Aykut Kocaman’ın takımiyi giderken ve arka arkaya galibiyetler alınırken oynanan futbolu eleştirmesi oldu. Verdiği röportajlardan birinde takımın futbolunu eleştiren Kocaman ile Yıldırımilk kez bu olayın ardından karşı karşıya geldi ve başkan ilk ikazını yaptı. İkinci olay ise Roberto Carlos’un ayrılık sürecinde yaşandı. Hemen hemen her gün Carlos’un takımdan ayrılmak için yaptığı açıklamaların takıma zarar vermeye başladığını düşünen Aykut Kocaman, bu konu ile ilgili olarak bir açıklama yapmak istedi. Ancak burada da karşısında Aziz Yıldırım’ı buldu. Başkan, “Şu an açıklama yapılmasına gerek yok” diyerek bunu da engelledi.



Üçüncü istifa eder mi?



Habertürk'ün haberine göre işte F.Bahçe’de yaşanan bu iki olay, Aykut Kocaman’ı kulüpten kopma noktasına kadar getirdi. İşine karışılmasına çok alışık olmayan Kocaman’ın bu iki olayın ardından istifanın eşiğine geldiği ancak bazı yönetimkurulu üyeleri tarafından ikna edildiği ifade edildi. Ve yaşanacak benzer bir olayda Kocaman’ın tavrının ne olacağı ise şimdiden biliniyor: İstifa..