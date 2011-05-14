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Spor

F.Bahçe'de Cristian ayrılmak istiyor

Hiçbir organizasyonda bulunmayan Cristian, Türkiye'ye uyum sağlayamadığı gerekçesiyle izin istedi.

14 Mayıs 2011 03:00

T24 - Hiçbir organizasyonda bulunmayan Cristian, Türkiye'ye uyum sağlayamadığı gerekçesiyle izin istedi. Corinthians'ın talip olduğu oyuncu için F.Bahçe 3.5 milyon Euro değer biçti.

Fenerbahçeden ayrılıyor

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, Brezilyalı Cristian Baroni'nin tutumu teknik heyetin canını sıkıyor.

Sarı-lacivertli futbolcuların gelenek haline getirdiği, kazanılan her maçtan sonra taraftara gitme jestine katılmayan tek futbolcu olan Baroni, takımın birlikte olduğu hiçbir organizasyonda yer almamasıyla da dikkat çekiyor. Sambacı, geçtiğimiz ay Yobo'nun düzenlediği doğum günü partisine, evinin hemen yanında olmasına rağmen katılmamıştı. Güiza'nın bu hafta içi Ortaköy'de tüm takıma yemek verdiği etkinlikte de Cristian yoktu. Brezilyalı oyuncuyu tanıyanlar, kendisinin Türkiye'ye uyum sağlamakta sıkıntı çektiğini, Bilica'dan başka da arkadaşının olmadığını anlatıyor. Cristian'ın bu nedenle Brezilya'ya dönme konusunda ısrarcı olduğu gelen haberler arasında.


Bedelsiz gönderilmeyecek

3 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına karşın bu şekilde tavır takınan Cristian konusundan sarı-lacivertli yönetim de haberdar. 6 milyon Euro bonservis ödenen Brezilyalı futbolcuyla yolların sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak sarı-lacivertliler, bu oyuncuyu bonservis bedeli almadan bırakma niyetinde değil. Cristian'a eski takımı Corinthians'ın talip olduğu, Fenerbahçe'nin ise Brezilya ekibinden 3.5 milyon Euro bonservis istediği bildirildi. Öte yandan Cristian Baroni'nin ayrılma ihtimaline karşılık bu bölgeye takviye arayışları da sürüyor.

Fenerbahçe'nin orta saha için düşündüğü ilk isim Real Madrid'den Lass Diarra... Ancak bu oyuncunun İtalya ya da İngiltere'yi tercih etme olasılığı yüksek. Listedeki diğer isim ise Genoa'nın Portekizli yıldızı Miguel Veloso.

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