F.Bahçe'de bir devir kapanıyor!

T24 - Fenerbahçe’de bir devir bitiyor. Yönetim, önümüzdeki sezondan itibaren takımın iskeletini Brezilyalılar’dan değil Türk oyunculardan kurma kararı aldı!



Fenerbahçe’de tarihi karar... Sarı-Lacivertli yönetim önümüzdeki sezondan itibaren resmen bir devri bitirme kararı aldı. Son 3 sezonda yaşanan hayal kırıklığı ve şampiyonluktan uzak kalınması sebebiyle transfer planlanmasının gelecek sezondan itibaren değiştirilmesi gündemde. Takımın iskeletini oluşturan Brezilyalı oyunculardan son yıllarda istenen performansın alınamaması sebebiyle yönetim takımın iskeletini ‘Türk oyuncular’ üzerine kurmayı planlıyor. Yönetim, şimdiden harekete geçti bile. Bunun için ilk teklif Bayern Münih forması giyen Hamit Altıntop’a yapıldı ve ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı. Brezilyalı oyuncuların düşük performanslarının yanı sıra rahat tavırları yönetimi artık mecburen yabancılar konusunda kan değişikliğine gitmeye zorluyor.





Yavaş yavaş olacak



Gelecek sezondan itibaren ilk hedef takımı Emre, Gökhan Gönül gibi savaşçı oyunculardan kurmak. Takıma destek olacak yabancılar ise Brezilya’dan değil Avrupa’dan gelecek. Ancak bu değişimin birden değil yavaş yavaş yapılması planlanıyor. Özellikle kaptan Alex’in Brezilyalılar ve takım üzerindeki etkisi düşünülürse, Alex’i bu durumdan rahatsız etmeden uzun vadede bu değişikliğin gerçekleştirileceği ifade edildi.





Sadece Alex



Takımı sambacılardan temizleme kararı alan Fenerbahçe yönetimi, bu planı uzun vadeye yayarak sezon sonu Brezilyalı futbolcularla ilgili yol haritasını belirleyecek. İlk etapta transfer teklifi gelen oyuncular ile yollar ayrılacak. Sezon içinde teklifler alan Andre Santos ve Deivid’e yine aynı tekliflerin gelmesi durumunda bu futbolcular hemen satılacak. Bir iyi bir kötü olan Bilica ile bekleneni veremeyen Cristian konusunda ise çok büyük zarar edilmediği sürece yerlerine daha etkili oyuncular alınacak. Brezilyalı futbolcular içinde yeri en garanti olan isim ise kaptan Alex.







