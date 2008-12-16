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Spor

F.Bahçe'de aynı nakarat

Pierre Van Hooijdonk tribünlerin sevgilisiydi... Derbilerde attığı goller, şampiyonluktaki katkısı derken sessiz sedasız ayrılıverdi.

16 Aralık 2008 02:00

Geçen yıl sözleşmesini uzatmak isteyen Lugano’nun yüzüne bakmayan Aziz Yıldırım yönetimi, şimdi bu futbolcuya Real Madrid başta olmak üzere İtalya ve İngiltere’den gelen teklifler sonucunda ne yapacağını şaşırmış halde.


Pierre Van Hooijdonk tribünlerin sevgilisiydi... Derbilerde attığı goller, şampiyonluktaki katkısı derken sessiz sedasız ayrılıverdi.

Ardından, “Yürekten Fenerbahçeli” Tuncay Şanlı için aynı senaryo sahnelendi. Birkaç yüz bin Euro fazla ödeme yapılıp, ‘gönlünün alınması’ ile Sarı-Lacivertli kulüpteki macerasını sürdürecekken, yüzüne bakılmadığı için bedelsiz olarak İngiltere Premiere Ligi’nin yolunu tuttu.

Derken, Mehmet Aurelio’da aynı sıkıntı baş gösterdi. Türk Vatandaşlığı’na geçip ‘yerli’ statüsüne ulaşmışken sözleşmesi yenilenmedi, menajeri ile anlaşmazlık yaşandığı öne sürülüp ‘serbest kalması’na göz yumuldu. Onun da adresi dünyanın 2 numaralı ligi İspanya La Liga’nın Real Betis takımıydı. 

Fenerbahçe, sözleşmelerini birer yıl uzatıp milyonlarca Euro kazanç sağlayacağı ya da kadrosunda tutup istikrarını sürdüreceği bu yıldızları ama isteyerek, ama istemeyerek kaybediyordu. Daum, Zico, Nobre, Servet, Ümit Özat gibi isimler de benzeri hırsların kurbanı oldu. Hatta, Fenerbahçe’ye tarihindeki en büyük başarıyı getiren basketbol takımının şampiyon antrenörü Aydın Örs de bu çarkın bir kurbanıydı.

Üstelik Aydın Örs, 2. yılında kendisine yapılan yüzde 50’lik zammı geri çevirmiş ve hesabına yatırılan parayı kulübe iade etmiş yürekten bir Fenerbahçe aşığıydı... Her ne kadar, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, “Kulübün maddi menfaatleri böyle gerektirdi” dese de, özellikle Fenerbahçe ailesi, yukarıdaki isimlerin takımdan kopması ile Sarı-Lacivertli camianın ne tür bir zarara uğradığının farkında...

GÜNDEM:  LUGANO VE ALEX

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; şimdi aynı senaryo, dünyanın en iyi 6-7 savunma oyuncusundan biri olarak gösterilen Uruguay kaptanı Lugano ile yıldız oyuncu Alex De Souza için sergileniyor. Geçen yıl sözleşmesini uzatmak isteyen Lugano’nun yüzüne bakmayan Aziz Yıldırım yönetimi, şimdi bu futbolcuya Real Madrid başta olmak üzere İtalya ve İngiltere’den gelen teklifler sonucunda ne yapacağını şaşırmış halde.

Keza, geldiği günden bu yana her yıl ortalama 30’u aşkın gol ve asistle oynayan kaptan Alex için de benzeri bir sorun söz konusu. Üstelik Alex için Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray sıraya girmişken Brezilyalı yıldızın yüzüne bakılmaması ‘hüzünlü veda’ ile sonlanabilir...

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