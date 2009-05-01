F.Bahçe'de Alex yine salonda çalıştı



Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de 3 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Samandıra Tesisleri'nde, teknik direktör Luis Aragones yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyoner Carlos Cascallana'nın yaptırdığı düz koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinden sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların dönüşümlü olarak ayak tenisi, top çalma ve minyatür kale maç yaptıkları bildirildi.



Antrenmana sakatlıkları bulunan Alex, Önder ve Abdülkadir dışındaki tüm futbolcuların katıldığı belirtilirken, Alex ve Önder'in salonda ve yüzme havuzunda çalıştıkları, Abdülkadir'in ise tedavisine devam edildiği ifade edildi.



Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



