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Spor

F.Bahçe'de Alex krizi

Brezilyalı yıldız 38. dakikada belini tutarak "Beni değiştirin" işareti yaptı.

22 Aralık 2011 02:00

T24 - Brezilyalı yıldız 38. dakikada belini tutarak "Beni değiştirin" işareti yaptı. Sedyeyle soyunma odasına giden Alex 5 dakika sonra geri geldi ama Bienvenu'nun girdiğini görünce büyük tepki verdi


Kaptan Alex de Souza karşılaşmanın 38. dakikasında rakibi ile girdiği bir ikili mücadele sonrası belini tutmaya başladı. Yedek kulübesine dönerek "beni değiştirin" işareti yapan Brezilyalı yıldız, kolundaki kaptanlık bandını da çıkararak saha kenarına geldi.


Teknik Direktör Aykut Kocaman, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık tarafından sedye ile soyunma odasına giden Alex'in yerine hemen Bienvenu'yu oyuna soktu.


5 dakikalık bir tedavinin ardından tekrar sahaya dönen ve oyuna girmek isteyen Brezilyalı oyuncu, Kocaman'ın değişiklik yaptığını görünce bir hayli şaşırdı. Karanlık'ın "birazdan döneriz" uyarısına rağmen değişikliğe giden Aykut Kocaman'ın tavrına sinirlenen Alex'in kaptanlık bandını da tepki olarak yere fırlattığı görüldü.


Kocaman karşılaşma sonrası konu ile ilgili olarak, "Alex'in ilk hareketi "bitti oynayamayacağım" anlamındaydı. O sırada Bienvenu'yu hazırlamıştık. İrtibatsızlıktan çok ilk hamlesi bizi değişikliğe itti. Zaten şu an da yürümesinde sorun var" ifadelerini kullandı.

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