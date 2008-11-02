F.Bahçe zorlandı ama



Fenerbahçe Ülker büyük çekişmeye sahne olan maçta sahasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 73-69 mağlup etti.



Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker, kendi evinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 73-69 yendi.



Karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe Ülker, Mirsad ve Mrsiç ile pota altından bulduğu sayılarla 5. dakikada rakibine 12-7 üstünlük sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ümit, Ffriend ve Basden ile ürettiği sayılarla karşılık vererek 7. dakikada eşitliği sağladı: 14-14 Konuk takım, Calebb'in de skora katkısıyla 8. dakikada 17-15 öne geçti. Sarı-lacivertliler, periyodun sonuna doğru Giricek ile bulduğu basketlerle ilk çeyreği 19-17 önde geçmeyi bildi.



İkinci periyot karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Ülker, Oğuz ve Giricek ile sayılar bulurken, konuk takım ise Calebb ve Lofton ile boyalı alandan sayılar bularak 15. dakikada farkı 1 sayıya (25-24) indirdi. 16. dakikada ise konuk takım Lofton ile 26-25 öne geçti. Bu dakikadan sonra hücumlarda daha etkili oynayan Fenerbahçe Ülker, Smith, Mirsad ve Giricek ile 4 dakikada 9-0'lık seri yakalayarak ilk yarıyı 34-26 üstün tamamladı.



İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, Green ve Mirsad ile sayılar bulurken, konuk takım ise Lofton ile karşılık verdi ve 25. dakika (39-39) eşitlikle geçildi. Bu bölümde adam adama savunma yapan sarı-lacivertli takım, Mrsiç ile dış atışlarda sayılar üretirken, son dakika içerisinde Oğuz'un pota altından ürettiği sayı ile 3. periyodu 54-47 önde bitirdi.



Son periyotta daha etkili bir oyun sergileyen ev sahibi takım, Oğuz, Emir ve Smith ile hücumları iyi değerlendirerek 35. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 63-51. Son dakikaya kadar etkili oynayan Fenerbahçe Ülkerspor karşısında konuk takım, bitime 17 saniye kala, Ffriend ve Lofton ile farkı 3 sayıya (70-67) indirdi. Taktik faulleri Green ve Mirsad ile değerlendiren Fenerbahçe Ülker karşılaşmayı 73-69 kazandı.



Fenerbahçe Ülker'de 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Smith 14 sayı - 8 ribaunt ve 1 asist ile takımın en iyisi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Lofton, 28 sayı - 3 ribaunt ve 1 asist ile maçın en iyi oyuncusu olarak dikkat çekti.



FENERBAHÇE ÜLKER: 73 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 69

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Engin Kennerman xxx, Yener Yılmaz xxx, Sencer Yılmaz xxx

Fenerbahçe Ülker: Green xxx 7, Mirsad xxx 15, Mrsiç xx 11, Emir xxx 6, Vidmar xx 2, Enes xx 2, Oğuz xxx 10, Smith xxx 14, Giricek xx 6, Hakan x, Rasim x

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Calebb xx 10, Lofton xxx 28, Ümit xx 6, Ffriend xxx 19, İnanç x, Onur x, Basden xx 6, Altan x

1. Periyot: 19-17

Devre: 34-26

3. Periyot: 54-47

