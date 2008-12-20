F.Bahçe zirveye el attı!..

Fenerbahçe'de, Edu ve Lugano'nun cezası nedeniyle teknik direktör Luis Aragones, savunmada Yasin ve Önder'e şans verdi.Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da önemli fırsatları değerlendiremedi. Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, özellikle kanatlardan gerçekleştirdiği organize ataklarla gol bulmaya çalıştı.Rakibini savunmada karşılayan Konyaspor ise Veysel, Erdal Kılıçarslan ve Caner Altın ile gerçekleştirdiği ani ataklarla gol aradı. Fahri orta sahada oyunu yönlendiren isim oldu.Fenerbahçe'de ise Güiza'nın ileride yalnız kaldığı görülürken, Deivid ve Alex ile pozisyonlar bulmaya çalıştı.Fenerbahçe 34. dakikada Önder'in attığı golle 1-0 öne geçti.Konyaspor beraberlik için ataklar yaparken, Fenerbahçe 42. dakikada Deivid'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve devre bu skorla sona erdi.İkinci yarıda ev sahibi Konyaspor farkı indirmek için rakip kalede daha fazla görünürken, aradığı golü 52. dakikada Veysel ile buldu ve fark bire indi: 1-2Konyaspor teknik direktörü Giray Bulak, beraberlik için çeşitli değişiklikler yapmasına rağmen aradığı golü bulamayınca maç 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 32'ye çıkartırken, Konyaspor ise 17 puanda kaldı.Stat: AtatürkHakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Nihat Mızrak x, Asım Yusuf Öz xxKonyaspor: Oğuzhan xx, Serhat Akyüz x (Dk. 57 Ömer Gündost x), Milos Mihajlov xx, İsmail Güldüren x, Celalettin xx, Erdal Kılıçarslan xx (Dk. 73 Erhan Albayrak xx), Zafer Demir xx, Fahri xx, Da Silva Kaue x (Dk. 57 Ferdi Başoda xx), Caner Altın xx, Veysel xxFenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan Gönül xxx, Önder Turacı xxx, Yasin xx, Roberto Carlos xx, Deivid xxx (Dk. 80 Ali Bilgin x), Josico xx, Emre x (Dk. 57 Deniz Barış xx), Uğur Boral xx (Dk. 57 Vederson xx), Alex xx, Guiza xxxGoller: Dk. 34 Önder, Dk. 42 Deivid (Fenerbahçe), Dk. 52 Veysel (Konyaspor)Sarı Kartlar: Dk. 48 Serhat Akyüz, Dk. 90+1 Erhan Albayrak (Konyaspor), Dk. 78 Volkan Demirel, Dk. 79 Josico, Dk. 89 Yasin (Fenerbahçe)5. dakikada Celalettin'in sol kanattan kullandığı taç atışında, topla buluşan Fahri'nin kaleyi çaprazdan gören noktadan sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.6. dakikada Alex'in kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanında yaşanan karambolde, seken topu Konyaspor savunması güçlükle uzaklaştırdı.18. dakikada gelişen kontraatakta sağ kanatta Veysel topu sürükleyerek ilerledi. Bu futbolcunun ortasında Fenerbahçe savunması son anda yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı kornere çeldi.20. dakikada Erdal Kılıçarslan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı dışında topla buluşan Da Silva Kaue'nin şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.34. dakikada Alex'in yaklaşık 40 metreden kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top kaleciden döndü. Meşin yuvarlak, ceza alanında pozisyonu izleyen Önder'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.42. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Alex, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Guiza'ya çıkardı. Guiza'nın yerden pasında kale önünde topla buluşan Deivid, yerden düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.52. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Fahri, Veysel ile verkaç yaptı. Fahri'nin yerden pasında kale önünde topla buluşan Veysel'in güzel vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.59. dakikada Caner Altın'ın ortasında ceza alanında Fahri topu kontrol etmek istedi, ancak Fenerbahçe savunmasında araya giren Önder, son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.69. dakikada Deivid'in yaklaşık 35 metreden sert şutunda, top az farkla auta çıktı.70. dakikada sağ kanattan topla buluşan Fahri'nin orta-şut karşımı vuruşunda, kaleye doğru giden topu Volkan Demirel kontrol etti.72. dakikada sağ kanatta Gökhan Gönül'ün ortasında, ceza alanında topa iyi yükselen Alex'in kafa vuruşunda, Konyaspor kalecisi Oğuzhan meşin yuvarlağı kontrol etti.87. dakikada Caner Altın'ın pasında topla buluşan Erhan Albayrak'ın yaklaşık 30 metreden kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, top kalecide kaldı.Karşılaşma, 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.