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Spor

F.Bahçe Zenginler Kulübü'nde

17 Eylül 2008 03:00

800 milyon Euro'luk ciro yapan ve bunun yaklaşık 600 milyon Euro'sunu kulüplere dağıtan Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon startı verildi. Şimdiden 15 milyon Euro kazanan Fenerbahçe, her puan için 300 bin Euro kazanacak.

Katılımcı takımlara yaklaşık 600 milyon Euro dağıtacak olan Şampiyonlar Ligi (ŞL) bir kez daha start aldı. Ligi şampiyon bitirecek takım UEFA'dan yaklaşık 22 milyon Euro kazanacak.

Referans gazetesinin haberine göre, 1992'den bu yana organize edilen Şampiyonlar Ligi, hem sportif mücadelesiyle hem de yarattığı ekonomik değerle bütün futbol kulüplerinin bir numaralı hedefi haline geldi. Öyle ki artık kulüpler kendi liglerinde şampiyon olamayıp ŞL'ye katılabildiklerinde "şampiyon olmuşçasına" sevinebiliyorlar.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ŞL'de Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın ŞL biletini kaçırmasından ötürü ligin sabit havuz gelirinden Türkiye'ye düşen 10 milyon Euro'luk payı tek başına sarı-lacivertli ekip aldı. Fenerbahçe, gruplara kaldığı için yaklaşık 5.4 milyon Euro ve sabit havuz gelirinden de 10 milyon Euro kazanarak grup maçlarına başlamadan 15 milyon euroyu kasasına koydu.

En çok parayı ŞL veriyor

ŞL, geçen sezon 824.5 milyon euroluk bir ciroya ulaştı ve bunun 585 milyon Euro'sunu 32 takıma dağıttı. 31 milyon Euro ise futbol federasyonlarına dağıtıldı. UEFA Kupası'nda dağıtılan toplam para ödülü ise sadece 37 milyon Euro'ydu.

Son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takımlara dağıtılan toplam para 184 milyon Euro olurken 2006 Dünya Kupası'nda dağıtılan para ise 200 milyon Euro'ydu.

Geçen sezon kendi tarihinin en parlak Avrupa serüvenini yaşayan Fenerbahçe, ŞL'den toplam 17.4 milyon Euro kazandı. Maç hasılatı, forma geliri vs eklendiğinde Kanarya'nın geliri 20 milyon Euro'yu aştı.

Gruptan çıkma başarısı gösteremeyen Beşiktaş'ın kazancı da 9.9 milyon Euro'yu buldu. ŞL'de gruplara kalmak bile UEFA Kupası'ndan daha kazançlı. Örneğin geçen sezonun UEFA şampiyonu Zenit'in kazancı sadece 4.8 milyon Euro oldu. ŞL'nin son şampiyonu Manchester United'ın marketing gelirleri de dahil edildiğinde toplam kazancı ise 100 milyon Euro'yu buldu.

Fenerbahçe geçen yılki çeyrek final başarısını tekrarlarsa ŞL'den 23 milyon Euro'yu direkt kazanmış olacak. 


Şampiyonlar Ligi
2008/09 Sezonu (bin euro)

Katılım payı

5.400

Galibiyet

600

Beraberlik

300

Gruptan çıkarsa

2.200

Çeyrek final

2.500

Yarı final

3.000

Final

4.000

Şampiyon

7.000

 

Hangi şampiyona ne kadar
para dağıtıyor (milyon euro)


Şampiyona

Takım
sayısı

Dağıtılan
para

Takım başına
düşen

Euro 2008

16

184

11.5

2006 Dünya Kupası

32

200

6.5

Şampiyonlar Ligi

32

585

18.2

UEFA Kupası

48

37

0.7

 

Son üç sezonda ŞL ne kadar
para dağıttı (milyon euro)

2007/08

585

2006/07

550

2005/06

456

 

Şampiyon takım hangi kupada
ne kazanıyor (milyon euro)

Organizasyon

Kazanç

2006 Dünya Kupası

35.3

Euro 2008

23

ŞL

21.1

UEFA Kupası

4.9

 

Şampiyonaların yayın geliri
(milyar euro)

Euro 2008

0.8

2006 Dünya Kupası

0.9

2010 Dünya Kupası

2.5

Şampiyonlar Ligi

0.6



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