F.Bahçe Zenginler Kulübü'nde

800 milyon Euro'luk ciro yapan ve bunun yaklaşık 600 milyon Euro'sunu kulüplere dağıtan Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon startı verildi. Şimdiden 15 milyon Euro kazanan Fenerbahçe, her puan için 300 bin Euro kazanacak.



Katılımcı takımlara yaklaşık 600 milyon Euro dağıtacak olan Şampiyonlar Ligi (ŞL) bir kez daha start aldı. Ligi şampiyon bitirecek takım UEFA'dan yaklaşık 22 milyon Euro kazanacak.



Referans gazetesinin haberine göre, 1992'den bu yana organize edilen Şampiyonlar Ligi, hem sportif mücadelesiyle hem de yarattığı ekonomik değerle bütün futbol kulüplerinin bir numaralı hedefi haline geldi. Öyle ki artık kulüpler kendi liglerinde şampiyon olamayıp ŞL'ye katılabildiklerinde "şampiyon olmuşçasına" sevinebiliyorlar.



Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ŞL'de Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın ŞL biletini kaçırmasından ötürü ligin sabit havuz gelirinden Türkiye'ye düşen 10 milyon Euro'luk payı tek başına sarı-lacivertli ekip aldı. Fenerbahçe, gruplara kaldığı için yaklaşık 5.4 milyon Euro ve sabit havuz gelirinden de 10 milyon Euro kazanarak grup maçlarına başlamadan 15 milyon euroyu kasasına koydu.



En çok parayı ŞL veriyor



ŞL, geçen sezon 824.5 milyon euroluk bir ciroya ulaştı ve bunun 585 milyon Euro'sunu 32 takıma dağıttı. 31 milyon Euro ise futbol federasyonlarına dağıtıldı. UEFA Kupası'nda dağıtılan toplam para ödülü ise sadece 37 milyon Euro'ydu.



Son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takımlara dağıtılan toplam para 184 milyon Euro olurken 2006 Dünya Kupası'nda dağıtılan para ise 200 milyon Euro'ydu.



Geçen sezon kendi tarihinin en parlak Avrupa serüvenini yaşayan Fenerbahçe, ŞL'den toplam 17.4 milyon Euro kazandı. Maç hasılatı, forma geliri vs eklendiğinde Kanarya'nın geliri 20 milyon Euro'yu aştı.



Gruptan çıkma başarısı gösteremeyen Beşiktaş'ın kazancı da 9.9 milyon Euro'yu buldu. ŞL'de gruplara kalmak bile UEFA Kupası'ndan daha kazançlı. Örneğin geçen sezonun UEFA şampiyonu Zenit'in kazancı sadece 4.8 milyon Euro oldu. ŞL'nin son şampiyonu Manchester United'ın marketing gelirleri de dahil edildiğinde toplam kazancı ise 100 milyon Euro'yu buldu.



Fenerbahçe geçen yılki çeyrek final başarısını tekrarlarsa ŞL'den 23 milyon Euro'yu direkt kazanmış olacak.





Şampiyonlar Ligi

2008/09 Sezonu (bin euro) Katılım payı 5.400 Galibiyet 600 Beraberlik 300 Gruptan çıkarsa 2.200 Çeyrek final 2.500 Yarı final 3.000 Final 4.000 Şampiyon 7.000

Hangi şampiyona ne kadar

para dağıtıyor (milyon euro)

Şampiyona Takım

sayısı Dağıtılan

para Takım başına

düşen Euro 2008 16 184 11.5 2006 Dünya Kupası 32 200 6.5 Şampiyonlar Ligi 32 585 18.2 UEFA Kupası 48 37 0.7

Son üç sezonda ŞL ne kadar

para dağıttı (milyon euro) 2007/08 585 2006/07 550 2005/06 456

Şampiyon takım hangi kupada

ne kazanıyor (milyon euro) Organizasyon Kazanç 2006 Dünya Kupası 35.3 Euro 2008 23 ŞL 21.1 UEFA Kupası 4.9

Şampiyonaların yayın geliri

(milyar euro) Euro 2008 0.8 2006 Dünya Kupası 0.9 2010 Dünya Kupası 2.5 Şampiyonlar Ligi 0.6