F.Bahçe yenilgisi bizi üzdü





Galatasaraylı futbolculardan Ümit Karan ise, ''Bizim için çok zor bir maç oldu. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Onun dışında kendi psikolojimizle ilgili de sıkıntımız vardı. Son 3 gündür hiçbir futbolcu doğru düzgün uyku uyuyamıyor. Fenerbahçe maçı için taraftarlar kadar biz de üzüldük'' dedi.



Sakatlığı sonrası yeniden takıma dönen Mehmet Topal da açıklamasında, ''1.5 aydan sonra ilk kez maça çıktım. Üzerimde biraz ürkeklik vardı. Önemli olan o korkuyu yenmekti ve elimden gelen mücadeleyi verdim'' ifadelerini kullandı.





