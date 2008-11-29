F.Bahçe yarışa ortak oldu

Turkcell Süper Lig'de oynanan derbi maçta Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1'le geçti. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla puanını 23'e yükselterek liderle arasındaki farkı 5'e indirirken, Beşiktaş 25 puanda kaldı.
Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 11. dakikada Selçuk ve 27. dakikada Güiza atarken, Beşiktaş'ın golü 21. dakikada Nobre'den geldi.
Karşılaşmaya iyi takım da tempolu başlarken, ev sahibi Fenerbahçe 11. dakikada köşe atışından gelen topta Selçuk'un kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Özellikle sol tarafta Ekrem ile etkili ataklar geliştiren Beşiktaş, 21. dakikada golü buldu. Rüştü'nün uzun topunda sol tarafta topla buluşan Ekrem, yerden bir pasla Nobre'yi gö
rdü. Nobre'nin vuruşunda top ağlara gitti ve skor 1-1'e geldi.
Orta alan mücadele şeklinde giden karşılaşmada bu kez Fenerbahçe, uzun bir topla 2-1 öne geçti. 27. dakikada Kaleci Volkan'ın uzun vuruşunda top Beşiktaş savunmasının arkasına sarkarken, Güiza aşırtma bir vuruşla Rüştü'yü mağlup etti ve Fenerbahçe 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.
Bu arada Beşiktaş'ta Cisse 41. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunda tempo düşerken, Fenerbahçe zaman zaman kanatlardan etkili ataklar geliştirdi ancak farkı artıramadı.
Son bölümlerde rakip kaleye daha sık giden Beşiktaş'ın çabaları da sonucu değiştirmeyince ev sahibi Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrılarak ligin 13. haftasını 3 puanla kapattı. DERBİ MAÇIN ARDINDAN
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Ekrem'in soldan ortasında ceza yayı üzerinde Serdar Özkan topa iyi vuramayınca, meşin yuvarlak farklı bir biçimde yandan auta gitti.
10. dakikada sağdan ceza alanına giren Güiza'nın yerden vuruşunda, kaleci Rüştü'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.
11. dakikada Alex'in soldan kullandığı köşe atışında, ön direkte iyi yükselen Selçuk, İbrahim Toraman'ın üzerinden topa kafayı vurarak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
13. dakikada İbrahim Üzülmez'in soldan ortasında ceza alanında Zapotocny'nin vuruşunda, üst direkten dönen topa altıpasta Cisse ile birlikte yükselen Selçuk'un ters kafa vuruşunda
, kaleci Volkan Demirel topu kontroletti.
18. dakikada Delgado'nun soldan kullandığı köşe atışında, kaleci Volkan Demirel'in yumruğuyla uzaklaştırmak istediği top altıpasta Gökhan Zan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, top üstten auta çıktı.
21. dakikada soldan ceza alanına giren Ekrem'in yerden ortasında, ön direkte Nobre düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek beraberliği sağladı:1-1
27. dakikada kaleci Volkan Demirel'in uzun pasında Beşiktaş savunmasında Zapotocny'nın müdahale edemediği topu savunmanın arkasında bulan Güiza, aşırtma bir vuruşla topu kaleci Rüştü'nün üzerinden filelere gönderdi: 2-1.
29. dakikada Ekrem'in soldan ortasında ceza alanında topla buluşan Nobre'nin vuruşunda, top yandan auta çıktı.
30. dakikada Serdar Özkan'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top yandan auta gitti.
32. dakikada sağdan ceza alanına giren Güiza'nın sağ çaprazda kaleci Rüştü ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, Rüştü'yü geçen top auta giderken, Gökhan Zan topu uzaklaştırdı.
33. dakikada ceza alanı hemen dışından sağ çaprazdan Delgado'nun kullandığı serbest vuruşta, top yandan auta çıktı.
40. dakikada soldan ceza alanına giren Roberto Carlos'un yerden ortasında, arka direkte uygun durumda topla buluşan Güiza'nın topuğuna çarpan top, boş kale yerine ceza alanının dışına gitti ve Fenerbahçe çok önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremedi.
45. dakikada Uğur'un ceza alanı dışından sert şutunda, top yandan az farkla auta çıktı ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. İKİNCİ YARI
50. dakikada Deivid'in sağ kanattan ortasında ceza alanında kaleci Rüştü'nün dokunamadığı topu Güiza sol çaprazda kontrol etmeye çalışırken, meşin yuvarlak auta çıktı.
55. dakikada Uğur'un ceza yayı üzerinden kötü vuruşunda, top yandan auta gitti.
Aynı dakikada soldan Uğur'un ortasında ceza alanında kafasını uzatan Güiza'nın dokunamadığı top, taca çıktı.
61. dakikada Sivok'un soldan ortasında ceza yayı üzerinden Ekrem'in vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.
62. dakikada sağdan ceza alanına giren Güiza'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Deivid'in yarım vole vuruşunda, kaleci Rüştü son anda dokunarak topu üstten kornere attı.
67. dakikada soldan ceza alanına giren İbrahim Üzülmez'in ortasında kaleci Volkan Demirel, uzanarak Nobre'den önce topu kontrol etti.
71. dakikada Delgado'nun ceza alanı dışından sol çaprazdan sert şutunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.
73. dakikada ceza alanı dışından sağ çaprazdan serbest atış kullanan Vederson'un şutunda, top yandan auta gitti.
76. dakikada Fenerbahçeli futbolcuların uzaklaştırmak istediği top Ekrem'e çarparak sol çaprazda Holosko'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
77. dakikada ceza alanında Güiza'nın kafayla indirdiği topa sol çaprazda Vederson'un sert vuruşunda, bu futbolcunun önüne yatan İbrahim Toraman'a çarpan top, ceza alanı dışına dek uzaklaştı.
82. dakikada ceza alanında topla buluşan Güiza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Aynı dakikada Kazım'ın sağdan ortasında arka direkte Deivid'in gelişine sert vuruşunda, yan direkten dönen topa altıpasta Güiza vuramayınca, Beşiktaş kalesi önemli bir gol tehlikesini atlattı.
85. dakikada Uğur'un arapasında kaleci Volkan Demirel, Holosko'dan önce topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
86. dakikada ceza yayı üzerinden Bobo'nun sert şutunda, top yandan auta çıktı.
Fenerbahçe, derbi maçta ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yendi.