F.Bahçe Vargas'ın peşinde



Devre arası transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Boca Juniors'ın defansif orta saha oyuncusu Fabian Vargas'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 29 yaşındaki oyuncunun kulübü ile de temasa geçen yönetim transferi bir an önce sonlandırmak istiyor.



Teknik direktör Luis Aragones'in verdiği rapor doğrultusunda Maldonado ile yollarını ayırarak yabancı kontenjanını boşaltmaya hazırlanan Fenerbahçe, Boca Juniors'ın defansif orta saha oyuncusu fabian Vargas ile temasa geçti.



Oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği, sarı-lacivertli kulübün Boca Juniors kulübü ile de pazarlıklara başladığı öğrenildi.



Hem savunmada hem de orta sahada görev yapabilen Fabian Vargas, 1980 doğumlu... 9 kez Kolombiya Milli Takımının formasını giyen tecrübeli oyuncu, 5 yıl boyunca ülkesinde America De Cali takımında oynadıktan sonra 2004 yılında Boca Juniors'a transfer oldu.



Arjantin ekibinde iki yılda 27 kez forma giyen Vargas, İnternacional takımında 1 yıl kiralık oynadıktan sonra yeniden Boca'ya döndü. 2008 yılında toplam 29 maça çıkan Vargas, 2 de gol attı.

