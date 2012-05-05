F.Bahçe uluslararası şampiyonada başka kulüp sporcularını yarıştırmış!

Fenerbahçe’nin, Hırvatistan’da katıldığı uluslararası yarışta başka kulüplerin lisanslı sporcusu olan iki kürekçiyi, Sarı- Lacivertli formayla yarıştırıp madalya kazandığı ortaya çıktı. Konu ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nün bir açıklama yapması bekliyor.

Habertürk Gazetesi'nden Murat Ağca'nın haberine göre; Fenerbahçe Kürek Takımı, 14-15 Nisan’da Zagreb’te katıldığı Hırvatistan Açık Kürek Yarışmaları’nda, lisansları Kırkpınar Kulübü’nde bulunan Muhammet Canşi ile Hereke Kulübü sporcusu olan Özkan Özkara’yı Fenerbahçe formasıyla yarışlara soktu.

Hırvat yarışma komitesine verilen listede Fenerbahçe’nin sporcuları olarak gözüken Muhammet Canşi ile Özkan Özkaya, 14 Nisan’da girdikleri Büyük B Erkekler iki tek dümencisiz kategorisinde ‘Fenerbahçe 2’ ismiyle Final A müsabakasını birinci sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. Aynı yarışta Fenerbahçe 1 ekibi ikinci, Türk Milli Takımı da üçüncü oldu. Canşi ve Özkaya’dan oluşan ekip, bir gün sonra yine aynı yarışa ‘Fenerbahçe 3’ ekibi olarak katılarak bu kez 4. sırayı aldı.



Kulüpler şaşkın



Sarı-Lacivertli kulübün sporcularını yurtdışına götürmek için her iki kulüpten de muvaffakat aldığı ancak kulüplerin bu izni Fenerbahçe adına değil, kendi kulüpleri adına yarışılması için verdiği belirlendi. Kırkpınar Kulübü Başkanı Fatih Fil, "Muhammet Canşi bizim lisanslı sporcumuz. Kulüp olarak faaliyetlerimizi Fenerbahçe’nin desteğiyle yapıyoruz. Açık yarış olduğu için Canşi’nin Fenerbahçe ile gitmesine izin verdik. Fakat Fenerbahçe adına yarıştığını bilmiyorduk" diye konuştu.



Cemal Nalga olayını hatırlattı



Kürekte yaşanan olay, akıllara üç yıl önce basketbolda meydana gelen 'Cemal Nalga' skandalını getirdi. 2009 yılında Galatasaray Cafe Crown basketbol takımının 5 maç cezalı oyuncusu Cemal Nalga’nın, sezon öncesi hazırlık maçlarında takımın diğer basketbolcusu Tufan Ersöz’ün formasıyla oynadığı ortaya çıkmıştı.



İşseven: Biz uyardık



Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven de Fenerbahçe’nin, uluslararası bir yarışta başka takım sporcularını kendi formasıyla yarıştırmasının kurallara uygun olmadığını söyledi. Bu durumdan yarışmalar sonrası haberdar olduklarını dile getiren İşseven, "Fenerbahçe ile konuyu görüştük ve kendilerini uyardık" dedi. İşseven, Sarı-Lacivertli kulübün federasyondan aldığı izin doğrultusunda bu sporcuları Fenerbahçe değil, mensubu bulundukları kendi takımları adına yarıştırması gerektiğini vurguladı.



Galatasaray izin vermedi



Her iki milli kürekçiyi de Fenerbahçe’nin uzun zamandır transfer etmek istediği, ancak Canşi ve Özkaya’nın eski kulübü Galatasaray bu transferlere izin vermeyince kürekçilerin Kırkpınar ve Hereke kulüplerine geçtiği öğrenildi.