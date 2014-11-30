F.Bahçe, Türkiye Kupası'na paf takımla çıkacak

Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarına U-21 takımı futbolcularıyla çıkmaya hazırlanıyor. Başkan Aziz Yıldırım, A takımda şans verilmesini istediği gençlerin 6 grup karşılaşmasında değerlendirilmesini istedi.

Fenerbahçe, radikal bir karar alarak bu sezon Türkiye Kupası maçlarını U-21 takımının futbolcularının ağırlıkta olduğu bir kadro ile oynama kararı aldı. Geçtiğimiz sezon Fethiyespor karşısında yedek futbolcularla mücadele eden ve kendi sahasında mağlup olarak elenen sarı lacivertliler, bu kez durumu daha da ileriye taşıyacak.

Ahmet Ercanlar’ın Hürriyet’teki haberine göre, Başkan Aziz Yıldırım’ın ısrarla A takımda şans verilmesini istediği U-21 oyuncularını değerlendirmek için Türkiye Kupası’nda oynanacak olan 6 grup karşılaşmanın fırsat olacağını düşünen teknik heyet, Caner, Savaş, Uygar, Aziz, Batuhan, Melih, Egemen, Mehdi, Muhammet, Ramazan, Mehdi, Hakan ve Erman gibi genç oyuncularıyla sahada boy gösterecek.

Maç başına 15 bin Euro alıyorlar

Başkan Aziz Yıldırım hem kulübe maddi anlamda yük olması hem de fazla bir anlam ifade etmemesi nedeniyle Türkiye Kupası maçları için bu kararı aldı. Durumu Altyapı Sorumlusu Müjdat Yetkiner ile paylaşan Yıldırım, oyuncuların profesyonel yapılması için de talimat verdi. Bunun üzerine ilk etapta Savaş, Caner ve Melih ile profesyonel sözleşme imzalandı. Fenerbahçe’de as kadrodaki her oyuncu maç başına ortalama 15 bin Euro alıyor. Bu oyuncular kupada oynarsa maliyet de artıyor. Yıldırım, bu nedenle genç oyuncuların kupada kendini göstermesini istiyor. Teknik Direktör İsmail Kartal da Türkiye Kupası maçlarında göze batan isimleri zamanla A takım kadrosunun bir parçası yapacak.

F.Bahçe’nin kupadaki muhtemel Kayserispor maçı kadrosu:

Mert (Erten)

Savaş

Mehdi (Batuhan)

Hakan (Serdar Kesimal)

Hasan Ali (Caner)

Egemen Zengin (Selçuk Şahin)

Muhammet

Mehmet Topuz (Uygar)

Melih

Aziz Ceylan

Webo (Ramazan)