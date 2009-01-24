F.Bahçe-Trabzon 98. kez



Turkcell Süper Lig'in 17. haftasında bugün Fenerbahçe ile Trabzonspor, ligde 98. kez puan mücadelesi yapacak. 19:00'da başlayacak maç LigTv'den naklen yayınlanacak.



Fenerbahçe ile Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'de bugünyapacakları maçla birlikte 98. kez karşı karşıya gelecek.



Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974 tarihinde yapılan ve 0-0 berabere sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 35 yıllık rekabette, genel toplamda Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.



Sarı-lacivertli ekip, 68 lig, 10 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, geride kalan toplam 97 maçtan 36'sını kazanırken, bordo-mavili ekip bu süre içinde 35 galibiyet elde etti.



Taraflar 26 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe'nin toplam 117 golüne, Trabzonspor 116 golle karşılık verdi.



LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE



Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde şimdiye dek 68 kez karşı karşıya geldi.



Lig maçlarında Fenerbahçe 26, Trabzonspor 21 galibiyet alırken, 21 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.



Fenerbahçe'nin ligdeki 88 golüne, Trabzonspor 78 golle yanıt verdi.



İki takım arasında ligde geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe İstanbul'da 3-2, Trabzonspor da kendi evinde 2-0'lık skorlarla kazandı.



FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN



İki takım arasında şimdiye dek İstanbul'da yapılan toplam 47 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 23, Trabzonspor'un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar İstanbul'daki 13 maçta da eşitliği bozamadı.



İstanbul'da Fenerbahçe 73, Trabzonspor ise 51 gol attı.



İki takım arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 16, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunurken, 11 maç da berabere sonuçlandı.



TRABZONSPOR, DEPLASMANDA GALİBİYETİ UNUTTU



Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında, son yıllarda deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor.



Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 17 maçta yalnızca 1 kez galip gelebildi.



20 Mart 1993 tarihinde Kadıköy'de yapılan lig maçında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 15 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 jübile maçı olmak üzere toplam 17 karşılaşmadan 12'sini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, yalnızca 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazanabildi.



Bordo-mavili ekip, bu süre içinde kalesinde 37 gol görürken, rakip fileleri 21 kez havalandırdı. Fenerbahçe, aynı sürede Trabzonspor ile yaptığı 17 maçta da gol attı.



SON 10 SEZON



Trabzonspor, son 10 sezonda Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçlarda 8 yenilgi, 2 beraberlik alarak, sadece 2 puan toplayabildi.



Trabzonspor'un galibiyete hasret kaldığı son 10 sezonda Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:



1998-99

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 – 0

1999-00

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 – 1

2000-01

Fenerbahçe - Trabzonspor: 5 – 2

2001-02

Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 – 0

2002-03

Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 – 2

2003-04

Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 – 1

2004-05

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 – 1

2005-06

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 – 2

2006-07

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2 (İzmir'de)

2007-08

Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 – 2



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'de 5-1 gibi açık farklı skorla yendi. Bu sonuç, iki takım arasında bugüne dek yapılan maçlardaki en farklı skorlu galibiyet olarak da tarihe geçti.



Sarı-lacivertliler ayrıca 26 Ekim 1991'de Kadıköy'deki lig maçını 4-1, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2, 2001-2002 sezonunda ise yine İstanbul'daki lig maçını 3-0 kazandı.



Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısındaki tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992 tarihinde Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.



EN GOLLÜ MAÇLAR



İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig maçında, Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 5-3 yendi.



Bordo-mavililer ayrıca 21 Mayıs 1994'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de yine Trabzon'daki lig maçında rakibini 4-3'lük skorlarla yendi.



Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

