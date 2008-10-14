F.Bahçe TEO Vilnius'u bekliyor

Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi (D) Grubu'ndaki ilk maçında yarın İstanbul'da Litvanya temsilcisi TEO Vilnius ile karşılaşacak.



Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi (D) Grubu'ndaki ilk maçında yarın İstanbul'da Litvanya temsilcisi TEO Vilnius ile karşılaşacak. Kadıköy Caferağa Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.



Fenerbahçe'nin grubunda ayrıca Slovakya'nın Maxima Broker Kosice, Rusya'nın Spartak Moskova Region, İtalya'nın Famila Schio ve Fransa'nın Lattes Montpellier takımları yer alıyor.



