F.Bahçe sporun hakkını veriyor

' Fenerbahçe’ denilince akıllara ister istemez ‘futbol’ gelse de bu 102 yıllık kulüp, ismindeki ’spor’ kelimesinin hakkını veriyor.



Başkan Aziz Yıldırım’ın göreve gelmesiyle birlikte amatör branşlarda benzeri görülmemiş bir ivme yakalayan Sarı - Lacivertliler, yapılan tüm yatırım ve fedakârıkların semeresini şampiyonluklar, kupalar ve madalyalarla alıyor.



Yıldırım döneminde başta Amatör Şubelerden Sorumlu Asbaşkan Mahmut Uslu olmak üzere tüm yöneticiler, Fenerbahçe’nin bir spor kulübü olmasının gereklerini yerine getirerek tesisleşme alanında çok önemli işlerin altından kalktılar.



Büyük meblalar harcanarak umut vaat eden takviyeler yapılan futbol takımının tel tel döküldüğü 2008 / 2009 sezonunda alkışlar Fenerbahçe’nin sadece bu güzelim spordan ibaret bir kulüp olmadığını gösteren amatör şubelere gidiyor. Buna en yakın örnek de Fenerbahçe Acıbademin bayan voleybolcularının Eczacıbaşı Zentiva’yı saf dışı ederek ilk kez şampiyonluğa ulaşması. ..



Sarı Meleklerin şeytanın bacağını kırması aslında büyük bir resmin güzel bir parçası. Kurumsalaşıp ekonomik büyümesini sağlayarak dünya kulübü olma yolunda adım adım ilerleyen Fenerbahçe, mücadele ettiği 8 amatör branşta hem bayan hem de erkeklerde altın çağını yaşıyor. Sarı - Lacievertli ailenin yeşil saha dışında neler yaptığını ve elde edilen başarıların mimarlarını derledik. Ortaya çıkan sonuç en az futbol takımının F. Bahçe camiasında yarattığı hayal kırıklığı kadar büyük. ..



BASKETBOL - Sorumlu Yönetici : Semih Özsoy, Şube Kaptanı : Remzi Dilli, Şube Direktörü : Nedim Karakaş BAYANLAR ( Teknik Menajer : Didem Akın, Teknik Direktör : Haydar Kemal Ateş ) : F. Bahçe Bayan Basketbol Takımı 3 sezondur üst üste Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazanıyor. Ayrıca Türkiye Kupası’nı da 6 yıldır kimseye bırakmıyor. Ligde yine finale çıkan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’yle eşleşen Sarı - Lacivertli bayanlar, 7. şampiyonluk için gün sayıyor. F. Bahçe ayrıca bu sezon mücadele ettiği FIBA Eurolegue’de çeyrek finalde elendi.



ERKEKLER ( Antrenör : Bogdan Tanjevic, Takım Menajeri : Cenk Renda ) :

Fenerbahçe Ülker önce kulübün 100. yılında 16 sezondur kazanılamayan lig şampiyonluğuna ulaştı, sonra da geçen sezon bu başarıyı tekrarladı. Sarı - Lacivertliler bu yıla da şampiyonluk parolasıyla girdiler ve şu anda Playoff lan bekliyorlar. Avrupa’da geçen sezon genç kadrosuyla çeyrek final oynayan Fenerbahçe Ülker, bu yıl Top 16’ya kalsa da gruptan çıkamadı. Sarı - Lacivertliler Teknosa Türkiye Kupası’ndaysa yarı finalde elendi.



VOLEYBOL - Sorumlu Yönetici : Hakan Dinçay, İdari Menajer : Abdullah Paşaoğlu BAYANLAR ( Teknik Menajer : Violet Duca, Teknik Direktör : Jan De Brandt ) : Bu sezon final serisinde karşılaştığı Eczacıbaşı Zentiva’yı 31 ile geçerek Bayanlar voleybolundaki 33 yıllık tarihinde ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe Acıbadem, Türkiye Kupası’nda da finale çıktı, ancak kazanamadı. Sarı Melekler, Avrupa CEV Kupası’ndaysa 3 .’lüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attılar.



ERKEKLER ( Teknik Menajer : Daniusz Stanicki, Teknik Direktör : Demeter Györgyr ) : Aroma Erkekler Lİgi’nde büyük bir sürpriz yaparak Avrupa Şampiyonu Arkas Spor’u eleyip finale kalan Sarı - Lacivertlier, İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında son adımı atamayınca sezonu 2. bitirdiler.



MASA TENİSİ - Şube Kaptanı : Gürhan Yaldız, Koordinatör : Babür Üstündağ, Antrenör : Slavko İliç



BAYANLAR : Türkiye Şampiyonası playoff final serisinde 2. olup gümüş madalya kazandılar.



ERKEKLER : Adana Ihtisas’ı finalde 42 yenerek takım halinde Türkiye Şampiyonluğu’na ulaştılar.



BOKS - Şube Kaptanı : Mert Öztemel : Fenerbahçe’nin büyük boksörleri Ahmet Cömert Turnuvası’nda 12 altın madalya kazandılar. Sarı - Lacivertlilerin boks şubesi 2008 Pekin Olimpiyatları’na gönderdiği sporcularla dikkat çekti. Fenerbahçe’nin genç boksörleriyse 23 Nisan’da 3 kategoride toplam 13 altın, 5 gümüş madalya aldılar.



KÜREK - Şube Kaptanı : Çağlar Özdemir, Menajer : Gürhan Saatçioğlu, Baş Antrenör : Ozan Bayülken Kürek branşında Ulusal Takım’a en fazla sporcu veren kulüp olarak ön plana çıkan Fenerbahçe, Bahar Kupası’nda rakip tanımadı. Hırvatistan’da düzenlenen Uluslararası Kürek Yrışları’ndan 2 bronz madalyayla dönen Sarı - Lacivertliler, bu yaz düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nın da en büyük favorisi. ..



ATLETİZM - Sorumlu Yönetici : Turan Şahin, Şube Kaptanı : Fikret Çetinkaya, Koordinatör : Edip Akarsu Kros Ligi’ni şampiyonlukla geride bırakan Fenerbahçeli atletler, pist yarışlarında da aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyorlar. Atletizm şubasini 4 yabancı transferle güçlendiren Sarı - Lacivertlilerin genç erkekleri Avrupa kros şampiyonu oldular. Bayarn atletlerse güçlü rakiplerle mücadele ettikleri kendi liglerinde 3. sırayı aldılar.



YÜZME - Şube Kaptanı : Dr. Emin Gökalp Baş, Teknik Direktör : Viktor Tulchin En büyük rakibi G. Saray ile çekişiyor. Ezeli rakibini bu sene Kulüplerarası Açık Yaş Yüzme Kupası Yarışlan’nda geçerek şampuyonluğa ulaştı.



YELKEN - Şube Kaptanı : Yılmaz Yamaç, Şube Kaptan Yardımcısı : Erdil Uzaltan 2008 yılının Ağustos ve Eylül aylarında tam 19 kupa kazanan Fenerbahçe, 2009 Mart’ında düzenlenen Yelken Vakfı Turnuvası’nda 2 birincilik, 1 de dördüncülük aldı. Sarı - Lacivertliler önümüzdeki dönemde de başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyorlar .



Kaynak: Cumhuriyet Spor