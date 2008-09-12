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Spor

F.Bahçe sıkıntılı

Milli takımdan sakat dönen Semih ve moralsiz Emre ile sakatlığı geçmeyen Edu, Porto maçı öncesi riske edilmeyecek.

12 Eylül 2008 03:00


Fenerbahçe'de milli maç arasından dönüş sıkıntılı oldu. Milli takımdan sakat dönen Semih ve moralsiz Emre ile sakatlığı geçmeyen Edu, Porto maçı öncesi riske edilmeyecek. Ülkesinden dönemeyen Lugano da Hacettepe'ye karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları nedeniyle çok sayıda futbolcusundan faydalanamayan Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de yarın Hacettepe ile deplasmanda yapacağı maç öncesi 4 fire daha verdi. 


arrow F.Bahçe ile Hacettepesor 40 yıl sonra

arrow Josico ikinci yarıda sahada

arrow Tümer Münih’e gitti

arrow Edu kendini yaktı

arrow Emre’ye terapi

arrow Ankara’a gidiyorlar

arrow Milli hasar!

Milli takımın Belçika ile oynadığı maçta ayak bileğine darbe alan ve Mr'ı çekilen Semih Şentürk'ün haftasonu Hacettepe ile oynanacak lig maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Semih'in yanısıra bir süredir sakatlığı devam eden Edu'nun Ankara'da forma giymesinin zor olduğu, Porto maçı için riske atılmayacağı açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, milli takımı için Uruguay'a giden Lugano'nun da elverişsiz hava şartları nedeniyle İstanbul'a dönemediği, bu nedenle de maçın kadrosunda bulunmayacağı bildirildi. Uruguay Futbol Federasyonu'nun, kulübe gönderdiği yazıda, hava şartları nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiğini belirttiği kaydedildi. Uruguaylı futbolcunun yarın akşama doğru İstanbul'da olacağı ifade edildi.

Emre yok, Josico kadroda

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, milli takımdan moralsiz dönen Emre Belözoğlu'nu da dinlendirmek amacıyla Ankaraya'ya götürmeme kararı alırken, yeni transfer Josico'yu, Hacettepe maçının kadrosuna dahil etti. İspanyol çalıştırıcının Josico'ya görev vermesi bekleniyor.

Teknik direktör Aragones, Lugano'nun yokluğu nedeniyle takımının savunmasında mecburi değişikliğe gidecek. Sakatlığı bulunan Edu'nun yerine Yasin'i görevlendiren İspanyol teknik adamın, Lugano'nun yerine de Can veya Önder'i tercih etmesi bekleniyor.

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