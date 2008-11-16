F.Bahçe seriye devam etti

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde sezonun flaş ekiplerinden Ankaraspor'u konuk etti. Başkent temsilcisi karşısında ilk yarıyı 32. dakikada Roberto Carlos'un attığı golle 1-0 önde kapatan sarı-lacivertli takım, 54. dakikada Lugano bir gol daha bularak sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Ankaraspor 22 puanda kaldı.Orta alan mücadelesi şeklinde başlayan maçta konuk Ankaraspor ilk dakikalarda daha etkili göründü. Fenerbahçe'de 15. dakikada Semih sakatlanarak yerini Emre'ye bırakırken, ev sahibi ekip ilerleyen dakikalarda oyuna ağırlığını koymaya başladı.Uğur Boral ve Gökhan Gönül ile kanatlardan etkili olan Fenerbahçe, 32. dakikada bir duran top organizasyonunda golü buldu. Sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Deivid topu penaltı noktasına koşu yapan Roberto Carlos'a çıkardı, Brezilyalı futbolcu da yerden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe, orta alanda rakibine üstünlük sağladı. Uğur Boral ve Güiza ile rakip ceza sahasında etkili olan ancak sonuca gidemeyen sarı-lacivertli takım, 54. dakikada yine bir duran toptan golü buldu. Kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda Roberto Carlos yaklaşık 30 metreden çok sert bir vuruş yaptı. Önce sol sonra sağ direğe çarpan topa Lugano dokundu ve Fenerbahçe bu golle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.Kalan bölümlerde Ankaraspor topla daha çok oynasa da pozisyon üretemezken, mücadele ev sahibi Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.Stat: Fenerbahçe Şükrü SaracoğluHakemler: Yunus Yıldırım xx, Özgür Çetiner xx, Hakan Yemişken xxxFenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan xxx, Lugano xxx, Edu xxx, Roberto Carlos xxx, Deivid xx (Dk. 71 Ali x), Selçuk xxx, Josico xx, Uğur xxx (Dk. 79 Vederson x), Semih x (Dk. 15 Emre xx), Guiza xAnkaraspor: Senecky xx, Erhan x, Muhammet Hanifi x, Batak x, Uğur x, Hürriyet x (Dk. 64 Anıl x), Mehmet Çakır xx, Theo xx (Dk. 80 De Nigris x), Adem x, Özer xx (Dk. 46 Konate x), Murat Tosun xxGoller: Dk. 32 Roberto Carlos, Dk. 54 Lugano (Fenerbahçe)Sarı Kartlar: Dk. 36 Özer (Ankaraspor), Dk. 69 Lugano, Dk. 76 Ali, Dk. 80 Josico (Fenerbahçe)8. dakikada Özer'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Murat Tosun, Edu'nun müdahalesiyle yerde kalırken, Ankarasporlu futbolcular bu pozisyonda hakem Yunus Yıldırım'a penaltı itirazında bulundular.12. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda Roberto Carlos'un kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Semih'in kafa vuruşu istediği gibi olmayınca, top üsten auta gitti.16. dakikada sağdan Gökhan'ın ortaladığı topu ceza sahası içinde Selçuk ıskalarken, arkasında bulunan Uğur'un vuruşunda ise meşin yuvarlak üsten auta çıktı.25. dakikada sağdan Gökhan'ın yaptığı ortaya kale önünde Uğur'un kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.32. dakikada Fenerbahçe Roberto Carlos'un golüyle öne geçmeyi başardı. Sol çaprazdan Deivid'in pas olarak kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası önünde kendini unutturan Roberto Carlos yerden sert bir vuruş yaparak, fileleri havalandırdı: 1-0.37. dakikada Guiza'nın pasıyla ceza sahası önünde topu alan Deivid'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Senecky meşin yuvarlağı uzanarak çelerken, Ankaraspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.45. dakikada sağdan Gökhan'ın ortasında ceza sahası içinde seken top arka direkte Uğur'un önüne düşerken, bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda ise top üsten auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğünde sona erdi.52. dakikada Uğur'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Emre'nin vuruşunda, ön direkte Senecky ilk hamlede sektirdiği topu ikinci hamlede kontrol etti.54. dakikada Lugano'nun golüyle Fenerbahçe, Ankaraspor karşısında 2-0 öne geçti. Ceza sahası dışında sağ çaprazda Roberto Carlos'un kullandığı serbest vuruşta, barajı aştıktan sonra önce ön direğe, sonra da arka direğe çarpan topu iyi takip eden Lugano, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde filelere gönderdi: 2-0.67. dakikada Uğur'un pasıyla hareketlenen Guiza'nın sol çaprazda ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.78. dakikada sağdan Gökhan'ın ortaladığı topu arka direkte kontrol eden Uğur, meşin yuvarlağı ayağından fazla açınca defans ayak koyarak tehlikeyi önledi.81. dakikada Volkan Demirel'in elinden kaçırdığı topta önce De Nigris'in vuruşu kaleciden, sonra Konate ile Mehmet Çakır'ın şutları ise defanstan dönerken, Fenerbahçe kalesi önemli bir tehlikeyi atlattı.85. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Çakır'ın vuruşunda, De Nigris'in de dokunduğu top yandan auta çıktı.Kalan sürede her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve Fenerbahçe maçtan 2-0 galip ayrıldı.