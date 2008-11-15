F.Bahçe seri peşinde



Turkcell Süper Lig'in 11. hafta maçında Fenerbahçe, kendi sahasında saat 19.00'da ligin formda takımlarından Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek.





Turkcell Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda bugün lig ikincisi Ankaraspor'u saat 19.00'da konuk edecek.



Eskişehirspor beraberliğinin ardından 10. haftada ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, ligde 8 maçtır yenilmeyen ve son 5 maçını da kazanan sezonun flaş takımı Ankaraspor önünde 3 puanı hedefliyor.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yunus Yıldırım yönetecek.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle Arsenal ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyen kaptan Alex'in bugünkü maçta da oynamasının zor olduğu öğrenildi.



Sakatlığı bulunan Güiza'nın ise büyük ihtimalle iyileştiği ve Ankaraspor ilk onbirde sahaya çıkmasının beklendiği öğrenildi.



Galatasaray maçında ilk kez ilk 11'de forma giyen ve 90 dakika oynayıp, 1 de gol atan Deivid'in, Ankaraspor karşısında yine ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.



Fenerbahçe'nin Ankaraspor karşısına, Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Edu, Lugano, Roberto Carlos, Deivid, Selçuk Şahin, Josico, Uğur Boral, Semih Şentürk ve Güiza onbiri ile çıkması bekleniyor.



Ligde ilk iki maçını kaybettikten müthiş bir çıkış yakalayan ve son 8 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Ankaraspor'da ise sakatlıkları devam eden Baki Mercimek, Neca ve Ömer Aysan İstanbul'a getirilmedi.



Ankaraspor'un Fenerbahçe karşısına, Senecky, Erhan Güven, Muhammet Hanefi, Ediz Bahtiyaroğlu, Uğur Demirkol, Özer Hurmacı, Adem Koçak, Theo Weeks, Bilal Kısa, Mehmet Çakır ve De Nigris onbiri ile çıkması bekleniyor.

