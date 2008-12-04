F.Bahçe rövanşa çıkıyor



Fenerbahçe Ülker, Euroleague C Grubu'nda bugün saat 20.15'te İspanya'nın Tau Ceramica takımıyla İstanbul'da karşılaşacak.





Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 6. maçında bugün İstanbul'da, İspanyol temsilcisi Tau Ceramica ile karşılaşacak.



Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.15'de başlayacak.



Grupta geride kalan 5'er maç sonucunda 3'er galibiyet ve 2'şer yenilgisi bulunan takımlardan Tau Ceramica averajla 2., Fenerbahçe Ülker ise 3. sırada yer alıyor.



İspanya'da yapılan ULEB Avrupa Ligi'nde 2008-2009 sezonunun açılış maçını Tau Ceramica 80-70'lik skorla kazanmıştı.

