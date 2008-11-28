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Spor

F.Bahçe Roma'yı geçemedi

Fenerbahçe, C Grubu karşılaşmasında İtalya'nın Lottomatica Roma takımına deplasmanda 76-67 yenildi.

28 Kasım 2008 02:00


Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker, C Grubu karşılaşmasında İtalya'nın Lottomatica Roma takımına deplasmanda 76-67 yenildi. Fenerbahçe Ülker bu sonuçla 5 maçında 2 mağlubiyetini almış oldu.

Fenerbahçe Ülker, Euroleague C Grubu'ndaki 5. maçında, İtalya'nın Lottomatica Roma takımına deplasmanda 76-67 yenildi.

Başkent Roma'daki Lottomatica Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi takım 19-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan ve oyunda dengeyi yakalamaya çalışan Fenerbahçe Ülker, periyodun sonlarına doğru ev sahibi takımın sayılarına engel olamadı ve ilk yarıya 37-30 geride girdi.

İkinci yarıda iki takım da karşılıklı basketlerle üstünlüğü ele almaya çalışırken, sarı-lacivertliler Lottomatica Roma'nın pota altından ve dış atışlardan bulduğu sayılara engel olamadı. Roma temsilcisi son periyoda 54-45 önde girdi.

Son periyotta etkili savunma yapamayan ve yakaladığı fırsatları iyi değerlendiremeyen Fenerbahçe Ülker sahadan 76-67'lik skorla yenik ayrıldı.

Ev sahibi ekipte 26 sayı atan Andre Hutson galibiyette önemli rol oynarken, De La Fuente 11 sayı – 11 ribaunt, Becirovic de 11 sayıyla başarılı bir performans sergilediler.

Temsilcimiz Fenerbahçe Ülker'de ise Mirsad Türkcan 21 sayı – 14 ribauntla en etkili isim olurken, Oğuz Savaş 10 sayı, Devin Smith ile Mrsiç 9'ar sayı kaydettiler.

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