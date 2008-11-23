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Spor

F.Bahçe Porto'ya döndü

Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Salı günü Porto ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

23 Kasım 2008 02:00


Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Porto ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Turkcell Süper Lig'de haftayı Ankaragücü deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikle kapatan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 25 Aralık Salı günü Porto ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Samandıra Tesisleri'nde, teknik direktör Luis Aragones yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulurken, İspanyol teknik adamın antrenman öncesi futbolcularla kısa süren bir toplantı yaptığı bildirildi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda, Ankaragücü maçında forma giyen oyuncuların yenileme idmanı yaptıktan sonra tesislerdeki fizyoterapi havuzunda çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi. Diğer oyuncuların ise iki takıma ayrılarak yarı sahada çift kale maç yaptıkları ifade edildi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan oyunculardan Roberto Carlos, Lugano ve Burak antrenmana katılmazken, Tümer ile Semih kondisyoner eşliğinde koşu yaptılar.

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