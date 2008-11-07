F.Bahçe pes etmedi

Fenerbahçe Ülker, Euroleague'deki üçüncü maçında İspanya'nın DKV Joventut takımını deplasmanda 70-67 mağlup etti.
Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker, İspanya'nın DKV Joventut Badalona takımını deplasmanda 70-67 yenerek, üçücü maçında ikinci galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Ülker karşılaşmanın ilk periyodunu 19-13 önde bitirdi. Üstünlüğü ele geçiren evsahibi ekip, devreyi 35-28 önde kapatırken, 3. periyodu da 46-42 üstün tamamlamadı. Ancak pes etmeyen sarı-lacivertli takım, son periyottaki iyi oyunuyla karşılaşmayı 70-67 kazandı.
Sarı-lacivertli takımda 17 sayı kaydeden Emir Preldzic maçın en skorer oyuncusu olurken, Smith ise 12 sayıyla oynadı. DKV Joventut Badalona'da Jasaitis 15, Mallet 13, Wright ise 10 sayı kaydetti.
| 6 KASIM PERŞEMBE
SKOR
| Cibona - Olympiacos
85-76
| Maccabi Electra - Le Mans
82-80
| Union Olimpija - Lottomatica Roma
67-78
| DKV Joventut - Fenerbahce Ülker
67-70
| Real Madrid - CSKA Moskova
54-58
| Montepaschi - Regal Barcelona
71-61
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4 KASIM SALI
SKOR
| Efes Pilsen - Panionios
69-78
| Asseco Prokom - Zalgiris
65-60
| SLUC Nancy - Panathinaikos
70-80
| Tau Ceramica - Alba Berlin
106-65
| Partizan - AJ Milano
81-76
| Air Avellino - Unicaja
72-70