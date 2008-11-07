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Spor

F.Bahçe pes etmedi

Fenerbahçe Ülker, Euroleague'deki üçüncü maçında İspanya'nın DKV Joventut takımını deplasmanda 70-67 mağlup etti.

07 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe Ülker, Euroleague'deki üçüncü maçında İspanya'nın DKV Joventut takımını deplasmanda 70-67 mağlup etti.


Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker, İspanya'nın DKV Joventut Badalona takımını deplasmanda 70-67 yenerek, üçücü maçında ikinci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Ülker karşılaşmanın ilk periyodunu 19-13 önde bitirdi. Üstünlüğü ele geçiren evsahibi ekip, devreyi 35-28 önde kapatırken, 3. periyodu da 46-42 üstün tamamlamadı. Ancak pes etmeyen sarı-lacivertli takım, son periyottaki iyi oyunuyla karşılaşmayı 70-67 kazandı.

Sarı-lacivertli takımda 17 sayı kaydeden Emir Preldzic maçın en skorer oyuncusu olurken, Smith ise 12 sayıyla oynadı. DKV Joventut Badalona'da Jasaitis 15, Mallet 13, Wright ise 10 sayı kaydetti. 



 6 KASIM PERŞEMBE

SKOR

 Cibona - Olympiacos
85-76
 Maccabi Electra - Le Mans
82-80
 Union Olimpija - Lottomatica Roma
67-78
 DKV Joventut - Fenerbahce Ülker
67-70
 Real Madrid - CSKA Moskova
54-58
 Montepaschi - Regal Barcelona
71-61
 4 KASIM SALI
 SKOR
 Efes Pilsen - Panionios
69-78
 Asseco Prokom - Zalgiris
65-60
 SLUC Nancy - Panathinaikos
70-80
 Tau Ceramica - Alba Berlin
106-65
 Partizan - AJ Milano
81-76
 Air Avellino - Unicaja
72-70

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