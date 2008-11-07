F.Bahçe pes etmedi

6 KASIM PERŞEMBE SKOR Cibona - Olympiacos 85-76 Maccabi Electra - Le Mans 82-80 Union Olimpija - Lottomatica Roma 67-78 DKV Joventut - Fenerbahce Ülker 67-70 Real Madrid - CSKA Moskova 54-58 Montepaschi - Regal Barcelona 71-61 4 KASIM SALI SKOR Efes Pilsen - Panionios 69-78 Asseco Prokom - Zalgiris 65-60 SLUC Nancy - Panathinaikos 70-80 Tau Ceramica - Alba Berlin 106-65 Partizan - AJ Milano 81-76 Air Avellino - Unicaja 72-70

Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker, İspanya'nın DKV Joventut Badalona takımını deplasmanda 70-67 yenerek, üçücü maçında ikinci galibiyetini aldı.Fenerbahçe Ülker karşılaşmanın ilk periyodunu 19-13 önde bitirdi. Üstünlüğü ele geçiren evsahibi ekip, devreyi 35-28 önde kapatırken, 3. periyodu da 46-42 üstün tamamlamadı. Ancak pes etmeyen sarı-lacivertli takım, son periyottaki iyi oyunuyla karşılaşmayı 70-67 kazandı.Sarı-lacivertli takımda 17 sayı kaydeden Emir Preldzic maçın en skorer oyuncusu olurken, Smith ise 12 sayıyla oynadı. DKV Joventut Badalona'da Jasaitis 15, Mallet 13, Wright ise 10 sayı kaydetti.