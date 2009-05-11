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Spor

F.Bahçe onun peşinde

İspanyol gazeteleri, Milan Jovanoviç ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etti.

11 Mayıs 2009 03:00


İspanyol gazeteleri, Real Madrid ve FC Barcelona'nın da geçmişte transfer etmek istediği Belçika'nın Standard Liege takımında oynayan Milan Jovanoviç ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etti.

''Aragones, Real Madrid ve Barcelona'nın eski hedefinin peşinde'' ifadesini kullanan gazeteler, 28 yaşındaki Sırp forvet oyuncusu Jovanoviç'in 2010 Haziran ayına kadar takımıyla sözleşmesi bulunduğunu hatırlattı.

Öte yandan Katalan spor gazetesi ''Sport'', Belçika basınına dayandırarak verdiği bir haberde, Fenerbahçe teknik direktörü Luis Aragones'e, Belçika Milli Takımı için teklif götürüldüğü ileri sürüldü. Belçika'nın Louis Van Gaal'dan olumsuz yanıt aldıktan sonra gözünü Aragones'e çevirdiği belirtilip, İspanyol teknik adamın kabul etmesi halinde 2010 Dünya Kupası elemelerinde, 9 Eylül'de İspanya'ya karşı Belçika'nın başında olabileceği kaydedildi.

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