F.Bahçe ofansif bir takım

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde bugün İstanbul'da karşılaşacağı Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, sarı-lacivertlilerin özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yitirdiği puanları telafi etmek için oynayacağını söyledi.





Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Fenerbahçe'nin, bu sezon gerek Türkiye'de ligde ve gerekse Şampiyonlar Ligi mücadelesinde çok puan kaybettiğini, o nedenle bugünkü maçta kendilerine karşı galibiyet için mücadele edeceğini söyledi.



Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak İngiliz takımının teknik direktörü, kaleci Almunia ile birlikte, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.



Fenerbahçe'nin bu sezon hak ettiği yerden uzakta olduğu düşüncesine katılıp katılmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Wenger, ''Evet, kesinlikle kaliteli bir takım ve iyi oyunculara sahip. Gerek Türkiye liginde, gerekse Şampiyonlar Ligi'nde gereğinden fazla puan yitirmiş durumda. Bize karşı, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yitirdikleri puanları telafi etmek için oynayacaklardır'' dedi.



Fenerbahçe'nin, kendileri açısından nasıl bir tehlike oluşturabileceği sorusuna Wenger, sarı-lacivertli ekibin ofansif gücünün yüksek olduğunu ifade ederek yanıt verdi.



İngiliz ekibinin teknik direktörü, ''Kesinlikle ofansif bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Takımda topu dağıtan Alex var. İngiltere'de oynayan Emre var, Kazım var. Roberto Carlos, Semih, Guiza... Bunların hepsi gayet ofansif oyuncular'' diye konuştu.







''BİR TEKNİK ADAMA EN AZ 6 AY SÜRE VERİLMELİ...''



Wenger, ''Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'in, İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonu olduktan sonra Fenerbahçe'de de başarılı olmasını beklemez miydiniz?'' şeklindeki soruyu ''Aragones buraya geldi. Şu an ekim ayındayız. Başarılı olabilmesi için en az 6 ay verilmeli'' diye yanıtladı.



Aragones'in baskı altında olduğu yorumuyla ilgili olarak da Wenger, ''Ben böyle bir şey duymadım. Zaten bizim yüzlerimize baktığınızda, sürekli baskı altında olduğumuzu görürsünüz'' dedi.



ARSENAL'DE GALLAS, TOURE VE SAGNA YOK



Arsenal'de sakatlıkları bulunan Gallas, Toure ve Sagna, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.



Bu üç futbolcunun kadroda bulunmadığını belirten Wenger, ''Bu nedenle zaaflarımız var, ama bunun üstesinden gelmek için her şeyi yapacağız'' dedi.



Yıllar önce Aragones ile futbolcu Henry arasında geçen bir olayın hatırlatılması üzerine Wenger, bu konuyla ilgili daha önce Aragones ile görüştüğünü ve herhangi bir ırkçı yaklaşım olmadığının ifade edildiğini kaydetti.



Wenger, ''Affettiniz mi?'' sorusuna ''Tabii ki'' yanıtını verdi.



ALMUNIA: ''ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM''



Fenerbahçe karşısına takımın kaptanı olarak çıkacak kaleci Almunia, elinden gelen her şeyin en iyisini yapacağını ifade etti.



Kaptanlık bandıyla sahada yer alacak olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Almunia, ''Elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Takımdaki en eski oyuncu olmamama rağmen, bugün kaptan olarak çıkacağım için, elimden gelenin en iyisini yapacağım. İlk 15-20 dakikada yoğun bir baskı olacaktır. Taraftar da baskı oluşturacaktır. Bu sürede gol yememek için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu.



Almunia, kaptan olmanın kendisine herhangi bir baskı getireceğini düşünmediğini ifade ederek, ''Herhangi bir cumartesi ya da pazar maçıymış gibi kalemi korumaya çalışacağım. Baskı getireceğini sanmıyorum'' dedi.



MUHTEMEL 11



Arsenal'in, Fenerbahçe karşısına Almunia, Eboue, Clichy, Silvestre, Wallcot, Denilson, Song, Fabregas, Nasri, Van Persie, Adebayor muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.