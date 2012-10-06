F.Bahçe NBA şampiyonunu dize getirdi

Fenerbahçe, NBA Europe Live 2012 etkinliği kapsamında konuk ettiği Boston Celtics'i 97-91 yenerek bir NBA ekibini mağlup eden ilk Türk takımı oldu.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, 17 NBA şampiyonluğu bulunan Boston Celtics ile NBA Europe Live 2012 organizasyonu çerçevesinde Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'da karşılaşan Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı mücadeleden 97-91 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Ülker Arena'daki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

NBA kurallarının uygulandığı ve periyotların 12'şer dakika sürdüğü maçta sarı-lacivretli takım NBA'de 17 kez şampiyon olan rakibi karşısında ilk periyodu 27-26 geride kapattı.

İlk çeyreğin ardından üstünlüğünü Boston Celtics'e devine kabul ettiren Fenerbahçe Ülker ilk yarıyı 10 sayılık farkal 55-45 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta Celtics farkı kapatsa da son çeyreğe 79-72 önde giren sarı-lacivertli takım maçı da 97-91 kazanmayı başardı. Fenerbahçe Ülker bu galibiyetle bir NBA takımı yenen ilk Türk ekibi olarak tarihe geçti.

FENERBAHÇE ÜLKER: 97 - BOSTON CELTİCS: 91

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: John Goble (ABD), David Guthrie (ABD), Sasa Pukl (Slovenya)

Fenerbahçe Ülker: McCalebb 21, Ömer Onan 8, Sato 24, Oğuz Savaş 10, İlkan Karaman 4, Andersen 8, Bogdanovic 11, Preldzic 4, Batiste 5, Kaya Peker, Barış Ermiş 2

Boston Celtics: Rondo 13, Lee 7, Pierce 8, Bass 9, Garnett 6, Milicic 2, Green 16, Terry 12, Sullinger 16, Melo, Smith 2, Joseph, Christmas.