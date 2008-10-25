F.Bahçe moral arıyor



Turkcell Süper Lig'de 8. hafta maçında Fenerbahçe ile Bursaspor, bugün Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecekler.



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Arsenal takımına sahasında 5-2 yenilerek taraftarlarını üzen Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de bugün yine sahasında Bursaspor ile yapacağı maçta galip gelerek moral bulmak istiyor.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tolga Özkalfa yönetecek.



Fenerbahçe, son iki sezondur ligde sahasında yenildiği Bursaspor karşısına, kötü günler yaşadığı bu dönemde mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak.



Teknik direktör Luis Aragones, Arsenal maçında kadroya almadığı Kazım, uzun süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Deivid ve Vederson'u maç kadrosuna alırken, Emre Belözoğlu ve Önder Turacı sakatlıkları geçmediği için kadroda yer alamayacaklar.



Sarı-lacivertlilerin yarınki maçta sahaya; Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Edu, Lugano, Roberto Carlos, Kazım, Selçuk Şahin (Josico), Alex, Uğur Boral, Semih ve Guiza onbiri ile çıkması bekleniyor.



Konuk Bursaspor'da ise kırmızı kart cezalısı İbrahim Öztürk, sakatlığı devam eden Leandro ve bekleneni veremediği için ülkesine gönderilen Adriano forma giyemeyecek.



Bu sezon ligde üst sıraları hedefleyen Bursaspor'un sahaya; Ivankov, Veli Acar, Ömer Erdoğan, Serdar Aziz (Emrah Kiraz), Mustafa Keçeli, Fabricio Melo (İsmail Özgür), Mustafa Sarp, Bekir Ozan, Maxim Romaschenko (Volkan Şen), Yusuf Şimşek ve Sercan Yıldırım onbiri ile çıkması bekleniyor.