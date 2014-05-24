F.Bahçe: Mevlüt'le ilgilenmiyoruz

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon transfer planlamasında Mevlüt Erdinç'in bulunmadığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol A.Ş. imzasıyla kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, ağabeyi Ramazan Erdinç'in transferle ilgili kulüp yetkililerini aradığı belirtilerek, "Mevlüt'ün yeni sezon transfer planlamamızda yer almadığı kendilerine iletilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Milli takımımızda forma giyen, Türk sporu için önemli bir isim olarak gördüğümüz Mevlüt Erdinç için kulübümüzün transfer girişiminde bulunduğu iddialarına itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz" ifadeleri yer aldı.