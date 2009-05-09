F.Bahçe Mehmet'ine erebilecek mi?

Sarı-kırmızılı kulüp ile bonservis konusunda uzlaşmaya varıldığı, milli oyuncunun da Fenerbahçe’de oynamaya sıcak baktığı bildirildi.



Başkan Aziz Yıldırım ile ikinci başkan Nihat Özdemir’in uzun bir süredir sürdürdüğü görüşmelerin olumlu sonuçlanmasından sonra rotanın Gaziantepsporlu Bekir’e çevrildiği öğrenildi.



Milliyet gazetesinin haberine göre, yeni sezonda çok daha iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan yönetimin, sezon bitmeden Türkiye’den belirlenen isimlerle anlaşma sağlamak amacında olduğu ifade edildi. İç transfer görüşmeleri ise kupa maçı sonrası yapılacak