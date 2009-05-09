T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçe Mehmet'ine erebilecek mi?

Sarı-kırmızılı kulüp ile bonservis konusunda uzlaşmaya varıldığı, milli oyuncunun da F.Bahçe’de oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

09 Mayıs 2009 03:00

Sarı-kırmızılı kulüp ile bonservis konusunda uzlaşmaya varıldığı, milli oyuncunun da Fenerbahçe’de oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

Başkan Aziz Yıldırım ile ikinci başkan Nihat Özdemir’in uzun bir süredir sürdürdüğü görüşmelerin olumlu sonuçlanmasından sonra rotanın Gaziantepsporlu Bekir’e çevrildiği öğrenildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, yeni sezonda çok daha iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan yönetimin, sezon bitmeden Türkiye’den belirlenen isimlerle anlaşma sağlamak amacında olduğu ifade edildi. İç transfer görüşmeleri ise kupa maçı sonrası yapılacak

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24