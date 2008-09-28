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Spor

F.Bahçe Maccabi'ye fark attı

Fenerbahçe Ülker Slovenya'da Iztok Rems adına düzenlenen turnuvanın ikinci gününde Maccabi Tel Aviv'i farklı bir skorla mağlup etti.

28 Eylül 2008 03:00


Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Slovenya'da Iztok Rems adına düzenlenen turnuvanın ikinci gününde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler güçlü rakibini farklı bir skorla 85-67 mağlup etti.

F.Bahçe Ülker maçın ilk dakikasından başlayarak etkili bir oyun ortaya koydu. Maça defansta çok istekli başlayan Tanjevic'in öğrencileri, ilerleyen dakikalarda savunmadaki istekli oyununu hücuma da yansıttı ve rahat bir galibiyet elde etti. Maccabi'nin NBA patentli yıldız guardı Carlos Arroyo, kendisine yapılan etkili savunma karşısında sadece 4 sayı kaydedebildi.

Bu arada turnuvanın diğer maçında Panathinaikos, ilk gün F.Bahçe Ülker'i deviren Union Olimpija'yı 83-71 mağlup ederken eski Efes Pilsen'li Drew Nicholas kaydettiği 16 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Ülker 85 - 67 Maccabi

(19-17, 36-30, 55-46)

Fenerbahçe Ülker: Green 3, Mirsad 10, Rasim 12, Giricek 10, Mrsic 6, Vidmar 3, Hakan Demirel 2, Demir, Oğuz Savaş 8, Devin Smith 19, Serhat Çetin, Preldzic 12

Maccabi: White 2, Sharp, Arroyo 4, Eliyahu 9, Green, Burstein 4, Simmons 13, Williams 16, Casspi 6, Haga, Batista 6, Fischer 7


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