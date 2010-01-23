F.Bahçe Kulübü: Ceza haberleri yanlış

T24 - Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarda, sarı-lacivertli bazı futbolculara verilen cezalarla ilgili medyada yer alan haberdeki bilginin yanlış olduğu, transferde Brezilya'nın takımında forma giyen Madson ile de ilgilenmediği belirtildi.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol takımının bazı oyuncularına 50'şer bin dolar ceza verildiğine dair iddialar içeren gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, ''Kulübümüzün disiplin çerçevesinde verilen cezalar, haberde ifade edilen meblağla birlikte, haberde adı geçen oyuncularımızın tamamını da denildi.



Söz konusu haberde Bilica, Vederson, Lugano, Deivid, Dos Santos ve lacivertli ekiple yollarını ayıran Roberto Carlos'un ceza aldıkları edilmişti.



'Madson ile ilgilenmiyoruz'



Fenerbahçe Kulübü, yaptığı bir başka açıklamada, transferde Brezilya'nın takımında forma giyen Madson ile ilgilenmediğini açıkladı.



Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, medyada bu yönde yer haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, ''Santoslu oyuncuyu edeceğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Madson'u katmak adına herhangi bir görüşmemiz veya çalışmamız gibi adı geçen Brezilyalı oyuncuyu transfer etmek gibi bir de bulunmamaktadır'' denildi.

