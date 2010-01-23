T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçe Kulübü: Ceza haberleri yanlış

Fenerbahçe Kulübü, bazı futbolculara verilen cezalarla ilgili medyada yer alan haberdeki bilginin yanlış olduğunu açıkladı.

23 Ocak 2010 02:00

T24 - Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarda, sarı-lacivertli bazı futbolculara verilen cezalarla ilgili medyada yer alan haberdeki bilginin yanlış olduğu, transferde Brezilya'nın takımında forma giyen Madson ile de ilgilenmediği belirtildi. 

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol takımının bazı oyuncularına 50'şer bin dolar ceza verildiğine dair iddialar içeren gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, ''Kulübümüzün disiplin çerçevesinde verilen cezalar, haberde ifade edilen meblağla birlikte, haberde adı geçen oyuncularımızın tamamını da denildi.

Söz konusu haberde Bilica, Vederson, Lugano, Deivid, Dos Santos ve lacivertli ekiple yollarını ayıran Roberto Carlos'un ceza aldıkları edilmişti.

'Madson ile ilgilenmiyoruz'

Fenerbahçe Kulübü, yaptığı bir başka açıklamada, transferde Brezilya'nın takımında forma giyen Madson ile ilgilenmediğini açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, medyada bu yönde yer haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, ''Santoslu oyuncuyu edeceğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Madson'u katmak adına herhangi bir görüşmemiz veya çalışmamız gibi adı geçen Brezilyalı oyuncuyu transfer etmek gibi bir de bulunmamaktadır'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24