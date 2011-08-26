F.Bahçe Koleji'ne de 'şike' darbesi

T24 - Anabilim Eğitim Kurumları, Fenerbahçe Koleji işletme hakkı görüşmelerinden çekildi. Anabilim Eğitim Kurumları'ndan yapılan açıklamaya göre, "Türk sporunda özel bir yeri olan Fenerbahçe markasına ve gelinen süreçte kendi markamıza zarar vereceği yönünde edindiğimiz izlenim ve hakkımızda oluşan asılsız söylemlerin oluşmaması adına konuyu değerlendiren Anabilim Eğitim Kurumları, uzun zamandır sabırla ve istekle yürüttüğü Fenerbahçe Koleji işletmesinin devrine ilişkin görüşmelerden çekilme kararı almıştır" denildi.



Anabilim Eğitim Kurumları, şike soruşturması ardından yaşanan belirsizlik nedeniyle ve markanın gördüğü zarardan dolayı Fenerbahçe Koleji (Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumları) işletme hakkının devri görüşmelerinden çekildiğini açıkladı.



Anabilim Eğitim Kurumları'nda yapılan açıklama şöyle:



Anabilim Eğitim Kurumları, Fenerbahçe Koleji işletme hakkı devri görüşmelerinden çekildi



İstanbul’da 24 yıllık deneyimiyle hizmet veren Anabilim Eğitim Kurumları, Mayıs 2011 tarihini itibariyle ilk kurumlardan biri olarak başladığı, Fenerbahçe Koleji (Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumları) işletme hakkının devri görüşmelerinden çekildiğini açıkladı.



Anabilim Eğitim Kurumları Kurumsal İletişim Bölümü tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere ve değerlendirmelere yer verildi:



Anabilim Eğitim Kurumları, Fenerbahçe Koleji Yönetim Kurulu’nun, okulun işletmesini devretme kararı almasının ardından Mayıs 2011 tarihinde görüşmelere başlayan iki eğitim kurumundan biri olmuştur.



Ancak bu süreç devam ederken ortaya çıkan şike soruşturması sürecinde, kulüpte oluşan yönetimsel boşluğunda etkisiyle okul yönetimi, profesyonel ve etik olmayan görüşmelere başlamış ve işin eğitim anlayışımızla örtüşmeyen başka eğitim kurumlarından alışıla gelmemiş şekilde ihale usulü teklif alınmasıyla, bu kurumların sürece dahil olduğu görülmüştür.



Fenerbahçe Koleji Yönetim Kurulu’nun çok değerli kişilerden oluşmasına rağmen, bir türlü tutarlı yaklaşım sergileyememesi, bu süreçte izlediği tutum ve yaklaşımın, iş etiğinden uzak uygulamalar yaratması şeklinde ortaya çıkmıştır.



Anabilim Eğitim Kurumları; bu süreçte yaşananlardan Fenerbahçe Koleji yönetiminin önceliğinin eğitim olmadığı, tamamen farklı kaygılar taşıdığı izlenimine kapılmış ve eğitim kurumu önceliğinin öğrenci ve öğretmen olduğu gerçeğinden uzaklaşıldığı düşüncesiyle son derece rahatsız olmuştur.



Bu tutum ve davranışların; Türk sporunda özel bir yeri olan Fenerbahçe markasına ve gelinen süreçte kendi markamıza zarar vereceği yönünde edindiğimiz izlenim ve hakkımızda oluşan asılsız söylemlerin oluşmaması adına konuyu değerlendiren Anabilim Eğitim Kurumları, uzun zamandır sabırla ve istekle yürüttüğü Fenerbahçe Koleji işletmesinin devrine ilişkin görüşmelerden çekilme kararı almıştır.



Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla

Anabilim Eğitim Kurumları

Kurumsal İletişim Bölümü





