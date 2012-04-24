F.Bahçe Volkan'ın sözleşmesini uzatıp, 1 milyon euro zam yapacak

Fenerbahçe, milli file bekçisinin sözleşmesini uzatmak için düğmeye bastı. Yönetici Ali Yıldırım’ın masaya oturacağı tecrübeli eldivenin yıllık 1.5 milyon euro olan ücretinin 2.5 milyon euro’ya çıkarılıp imza attırılacağı belirtildi.

Fenerbahçe’nin, G.Saray derbisinde yaptığı müthiş kurtarışlarla galibiyetin mimarı olan Volkan Demirel’in sözleşmesini uzatmak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler’in 30 Haziran 2013’e kadar anlaşması olan tecrübeli file bekçisiyle önümüzdeki günlerde masaya oturacağı kaydedildi.





1 milyon euro zam



Yönetim adına Volkan’la görüşmeleri Başkan Aziz Yıldırım’ın kardeşi Ali Yıldırım’ın yapacağı belirtildi. Her fırsatta Fenerli olduğunu ifade eden ve kovulmadığı sürece ayrılmayacağını belirten tecrübeli eldivene yıllık 1.5 milyon euro olan ücretinin 2.5 milyon euro’ya çıkartılması teklif edilecek.



3 yıllık imza atacak



Başkan Aziz Yıldırım’ın şike soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından sakal bıkarak Yıldırım’a desteğini ortaya koyan milli kalecinin kendisine yapılacak öneriyi kabul edeceği ifade ediliyor. Volkan’ın imzalayacağı yeni sözleşmesinin ise 3 yıl olması bekleniyor.



Galibiyeti kutladık



Bu arada Volkan Demirel, Galatasaray derbisi sonrası TT Arena’da sevinmelerine tepki gösterenlere “Biz galip geldiğimiz için sevindik. Bazıları gibi berabere kalınca değil. Mehmet Topuz da kimseye gönderme yapmadı. Lakabı kangal olduğu için kangal taklidi yaptı” cevabını verdi.