'F.Bahçe iyi gitmiyor'

8. UEFA Avrupa Milli Takımlar Teknik Direktörleri Konferansı Viyana'da devam ediyor. Toplantıda, A Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve Milli Takımlar Antrenörü Oğuz Çetin ile onur konuğu olarak katılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'de yer alıyor.





Konferans sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, 2010 Dünya Kupası Avrupa Grup Elemeleri'nde oynayacağımız Bosna Hersek maçıyla, Belçika karşısında alınan beraberliği unutarak çıkışa geçeceklerini söyledi.



2009'un Mart ayında oynanacak olan İspanya maçına kadar Bosna Hersek ve Estonya ile karşılaşacaklarını belirten Fatih Terim, "Bosna Hersek ve Estonya maçları, bu sene oynayacağımız son iki karşılaşma. 2009 Mart ayının sonunda da İspanya ile oynayacağız. Umarım Bosna'yı kendi sahamızda yeneriz. Estonya maçını da kazasız belasız atlatmak istiyoruz. Belçika maçında berabere kalmayı tabiiki istemezdik ancak, uzun süren turnuvalar boyunca böyle şeyler oluyor ve olacaktırda. Ben eksiklerimizin tamamlanacağını umuyorum. Bununla beraber Bosna'yı yenerek tekrar iyi bir başlangıç yapmak istiyorum" dedi.



Avrupa'da dolu dizgin



Avrupa Kupalarında mücadele eden temsilcilerimizinde başarılı sonuçlar alacağını ifade eden Terim, "Avrupa'da oynadığımız her maç bizim için çok önemli. Umuyorum ki 4 takımımızdan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapacaktır. Diğer 3 takımımızdan 2'sinin UEFA Kupası'nda gruplara kalacağını düşünüyorum. Kayserispor'da ise hala büyük ümit var tur için. Avrupa'da takımımızın kalması çok önemli. Ülke puanını, Milli Takımla birlikte umarım yükseltiriz. Bellinzona, Galatasaray'ın ayarında bir takım değil. Galatasaray ikinci maçı çok farklı geçecektir. Beşiktaş ise Metalist Kharkiv karşısında o günkü şartlarda bence iyi bir sonuç aldı. Eğer orada gol bulursa turu rahat geçecektir ama dikkatli olması gereken bir rakip. Kayserispor ise Paris Saint Germain karşısında avantaj kaybetti ama, bu demek değilki dışarıda yenemeyecek. O da gidip dışarıda yenebilir. Fenerbahçe ise ilk maça kötü başladı. Ama ne Porto, ne de Dinamo Kiev Fenerbahçe'den iyi değil. İstanbul'da iki maçı kendi lehine çevirirse büyük avantaj sağlar, hemde Şampiyonlar Ligi'ne ısınmış olur. Umarım 4 takımımızda yoluna devam eder" diye konuştu.



Sıhatimiz yerinde



Tecrübeli teknik adam, Bosna Hersek ve Estonya maçı öncesi moral durumunuz nasıl sorusuna ise, "Gayet iyi. Çok şükür bir şeyimiz yok. Ama bizim moral durumumuz futbolcularımızla ilintili. Eğer sakatlıklardan, özellikle önemli oyuncularımız sakatlıklardan uzak kalırsa bu bizi çok mutlu eder. Bunun dışında sıhhatimiz yerinde" yanıtını verdi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones ise, konferasta yaptığı konuşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İyi gitmiyor ama düzeleceğiz



İspanyol teknik adam, takımının şu anda sakatlıklarla boğuştuğunu ve en büyük endişesinin, iyi bir başlangıç yapamayan takımını zor durumdan çıkarmak olduğunu vurgulayarak, "Tabiiki de bu Avrupa Şampiyonu olmuş bir ekibin hocası olarak burada olmak önemli birşey. Konuşmanın başında da söylediğim gibi benim tek endişem, şu anda çok iyi bir başlangıç yapamamış, çok iyi gitmeyen bir Fenerbahçe'yi bu zor durumdan çıkarmaktır. Özellikle çok fazla sakatla başladığımız bir dönemde, bu zor durumun ve kötü sonuçların gelmesi normaldir. Dünyanın herhangi bir ekibinde 4-5 tane ilk 11 oyuncusu sakat olduğu zaman bu kötü gidişler normal karşılanır. Fakat bizim bu kötü gidişleri bir an önce, takımın eski oynadığı ritme kavuşturmak için elimizden gelen çabayı ve gayreti göstermemiz gerekiyor. Burada önemli olan sakatların bir an önce iyileşmesi ve takımın eski ritmine dönmesi" şeklinde konuştu.



FENERBAHÇE İSMİ ÇOK BÜYÜK



Süper Lig'de oynayacakları Sivasspor maçıyla ilgili olarak ise Aragones, şunları söyledi:



"Fenerbahçe gibi ekiplerin iç veya dış saha, rakip ismi gözetmeksizin her zaman her yerde galip gelmesi gerekir. Sivasspor tabiiki de saygı duymamız gereken bir ekip. Eğer gerekli önlemleri almazsak bizim başımıza dert açabilecek bir takım. Ama Fenerbahçe ismi öyle büyük ki, hem içeride, hemde dışarıda ne olursa olsun, bir şekilde kazanmayı gerektirir."