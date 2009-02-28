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Spor

F.Bahçe ile Sivas 8. kez

Fenerbahçe ligde bugün karşılaşacağı Sivasspor'a karşı sahasında oynadığı 3 maçta da kaybetmedi.

28 Şubat 2009 02:00


Fenerbahçe ligde bugün karşılaşacağı Sivasspor'a karşı sahasında oynadığı 3 maçta da kaybetmedi.

Fenerbahçe ile lig lideri Sivasspor, bugün yapacakları maçla birlikte Turkcell Süper Lig'de 8. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Turkcell Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 7 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, 1'ini Sivasspor kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 15 golüne, Sivasspor 8 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı evsahibi ekip 2-1 kazanarak, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk galibiyetini elde etmişti.

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 3 maçtan 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 1 maç berabere sonuçlandı.

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