F.Bahçe ile Sivas 8. kez



Fenerbahçe ligde bugün karşılaşacağı Sivasspor'a karşı sahasında oynadığı 3 maçta da kaybetmedi.



Fenerbahçe ile lig lideri Sivasspor, bugün yapacakları maçla birlikte Turkcell Süper Lig'de 8. kez karşı karşıya gelecek.



Sivasspor'un Turkcell Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 7 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, 1'ini Sivasspor kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 15 golüne, Sivasspor 8 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı evsahibi ekip 2-1 kazanarak, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk galibiyetini elde etmişti.



İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 3 maçtan 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 1 maç berabere sonuçlandı.



