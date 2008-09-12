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Spor

F.Bahçe ile Hacettepesor 40 yıl sonra

Gençlerbirliği OFTAŞ Spor'un sezon başında isim değişikliğine giderek, Hacettepe adını almasıyla, her iki takım ligde uzun yıllar sonra karşılaşmış olacak

12 Eylül 2008 03:00

Fenerbahçe ile Hacettepe takımları, Turkcell Süper Lig'de yarın yapacakları maçta 40 yıl sonra karşı karşıya gelmiş olacak.

Gençlerbirliği OFTAŞ Spor'un sezon başında isim değişikliğine giderek, Hacettepe adını almasıyla, her iki takım ligde uzun yıllar sonra karşılaşmış olacak. Lig tarihinin ilk yıllarında toplam 8 sezon mücadele eden ve 1967-68 sezonunda küme düşmesinin ardından bir daha Birinci Lig'de yer alamayan Hacettepe, bu sezon başındaki isim değişikliği sonrasında tekrar bu heyecanı yaşama hakkı kazandı. 



Fenerbahçe ile Hacettepe arasında lig tarihindeki son maç 5 Mayıs 1968 tarihinde Ankara'da yapıldı ve gülen taraf 3-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.

Ligde 19. randevu

Fenerbahçe ile Hacettepe takımları, yarın Ankara'da yapacakları maçta lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 18 lig maçından 13'ünü Fenerbahçe, sadece 1'ini Hacettepe kazanırken, 4 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 39 golüne, başkent temsilcisi 13 golle yanıt verdi.

Hacettepe'de bir galibiyet aldı

Hacettepe, lig tarihinde Fenerbahçe karşısındaki tek galibiyetini 1963 yılında aldı. 1962-63 sezonunda, 7 Nisan 1963 tarihinde, Final Grubu'nda yapılan maçta Ankara'da rakibini 2-1 yenen Hacettepe, Fenerbahçe karşısında lig tarihindeki tek galibiyetine imza attı.

İki takım, yarınki maçın yapılacağı Ankara'da daha önce 9 kez karşılaştı. Başkentteki maçlardan 6'sını Fenerbahçe, 1'ini Hacettepe kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin Ankara'daki 21 golüne, Hacettepe 8 golle yanıt verdi.


Fenerbahçe ile Hacettepe arasında geçmişte yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sezon İstanbul Ankara
------ -------- ------
1959 2-1 1-4
1959-60 3-1 1-3
1962-63 3-0 1-2 (Beyaz Grup)
1-0 2-1 (Final Grubu)
1963-64 4-0 1-4
1964-65 1-0 0-2
1965-66 2-1 0-0
1966-67 1-1 2-2
1967-68 1-1 0-3

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