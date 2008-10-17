F.Bahçe hızlı başladı



BEKO Basketbol Ligi'nde 2008-09 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe Ülker, sahasında karşılaştığı CASA TED Ankara Kolejliler'i 83-46 yendi.





BEKO Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Ülker, 2008-09 sezonuna hızlı bir giriş yaptı. İlk hafta karşılaşmasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda CASA TED Ankara Kolejliler'i konuk eden sarı-lacivertli takım, baştan sona üstün oynadığı maçı 83-46 kazandı.



Maça Green'in 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Ülker, Giricek ve Vidmar ile pota altından sayılar bularak 6. dakikada 13-0 üstünlük sağladı. Hücumlarda yüksek isabetle oynayan sarı-lacivertli takım, Damir Kaan'ın da katkısıyla skor üretmekte zorlanmadı ve 1. periyodu 24-8 önde geçti.



İkinci periyotta etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Ülker, iyi savunma yaparak rakibine kolay sayı vermedi. Dış atışlarda Preldzic ve Smith ile sayılar üreten Fenerbahçe Ülker, 16. dakikada farkı 28 sayıya (40-12) çıkardı. Boyalı alana top sokmakta zorlanan Ankara ekibi, Bell ve Frowell ile rakibine karşılık vermeye çalışsa da Fenerbahçe Ülker devreye 45-22 önde girdi.



İkinci yarıda rakibine adam adama savunma uygulayarak sayı şansı tanımayan Fenerbahçe Ülker, Giricek ve Vidmar'ın sayılarıyla 27. dakikada farkı 30 sayıya (60-30) çıkardı. Periyodun son dakikalarında farkı açan ev sahibi ekip, 3. periyodu 64-30 önde tamamladı.



Rakibine üstünlüğünü maçın başından sonuna kadar kabul ettiren Fenerbahçe Ülker, son periyotta rahat bir oyun sergileyerek 37. dakikada farkı 42 sayıya (83-41) çıkarırken, karşılaşmadan da 83-46 galip ayrıldı.



Fenerbahçe Ülker'de Emir Preldzic 16 sayıyla en skorer isim olurken, Gordan Giricek 15 sayı, Gasper Vidmar 11 sayı – 11 ribaunt, Devin Smith 11 sayı – 8 ribaunt – 4 asistle oynadı.



Sarı-lacivertlilerde ayrıca Oğuz Savaş 9 sayı – 7 ribaunt, Mirsad Türkcan 7 sayı – 7 ribaunt, Marques Green ise 3 sayıda kalmasına rağmen 7 asistle mücadele etti.



Konuk CASA TED Ankara Kolejliler'de ise Tovarice Prowell 17 sayı – 7 ribauntla en etkili isim olurken, Erek Jay Hansen da 9 sayı – 9 ribauntla oynadı.



FB ÜLKER: 83-CASA TED ANKARA KOLEJLİLER: 46



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Ozan Çakar xxx, Serkan Sert xxx



Fenerbahçe Ülker: Green xx 3, Mirsad xxx 7, Damir Kaan xxx 5, Giricek xxx 15, Vidmar xxx 11, Smith xxx 11, Oğuz xxx 9, Hakan x 3, Rasim x 3, Serhat x, Preldzic xxx 16



Casa TED Ankara Kolejliler: Bell xx 8, Polat xx 5, Caner Erdeniz x 3, Hansen xx 9, Frowell xxx 17, Caner Öner x, Adnan x 4, Özgür x, Volkan x, Ziya x, Cevat x



1. periyot: 24-8



İlk yarı: 45-22



3. periyot: 64-30



5 faul alan: Dk. 31.52 Hakan (Fenerbahçe)



HAFTANIN DİĞER MAÇLARI



17 Ekim Cuma



20.00 Beşiktaş Cola Turka-Kepez Belediyesi (Beşiktaş Cola Turka Arena)



18 Ekim Cumartesi



15.30 Darüşşafaka Cooper Tires- Galatasaray Cafe Crown (Ayhan Şahenk)

17.00 Türk Telekom-Erdemirspor (Ankara Atatürk)

16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Antalya Atatürk)

18.00 Oyak Renault-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Bursa Atatürk)



19 Ekim Pazar



16.00 Banvitspor- Efes Pilsen (Banvit Kara Ali Acar)

16.00 Aliağa Petkim-Pınar Karşıyaka (Aliağa Enka)

