F.Bahçe galibiyetle tanıştı

Turkcell Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 51. dakikada Colin Kazım ve 61. dakikada Semih Şentürk'ün attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.



İlk hafta Gaziantepspor deplasmanından puansız ayrılan Fenerbahçe, Kadıköy'deki karşılaşmaya iyi başlayan taraf oldu. 10. dakikada Uğur Boral'ın sol kanattan yaptığı ortayla ceza sahası içinde topla buluşan Daniel Güiza'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



14. dakikada Alex'in sol kanattan yaptığı ortada topu önünde bulan Uğur Boral, ceza sahası içinde çok uygun bir pozisyon yakalamasına rağmen istediği vuruşu yapamadı ve top kalenin üzerinden auta çıktı.



30. dakikada semih'in attığı pasla topla buluşan Daniel Güiza'yı formasından çekerek yere düşüren Metin kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.



Sahada 10 kişi kalan İstanbul B.Ş.B'nin üzerine daha fazla gitmeye başlayan sarı lacivertlilerde, 36. dakikada rakip kalede yaşanan karambol sonucu ceza sahası içinde topu önünde bulan Alex'in yaptığı sert vuruş kale direğinin çok az farkla üzerinden auta gitti. Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştirmeyi başaramadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



Sahada bir kişi eksik kaldığı içim ikinci yarıda oyunu kendi yarı sahasında kabul eden İstanbul B.Ş.B'nin kalesinde kanatlardan gelen ortalarla etkili olmaya çalışan Fenerbahçe, 47. dakikada Serhat'ın da kırmızı kart görmesiyle birlikte sahada 9 kişi kalan rakibi karşısında çok daha rahat bir oyun sergilemeye başladı.



51. dakikada Maldonado'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Colin Kazım, kalecinin solundan topu ağlara göndererek sarı-laciverlileri 1-0 öne geçirdi.



Golün ardından rakip kalede çok daha etkili olmaya başlayan Fenerbahçe, 61. dakikada Güiza'nın ceza sahasının sağ köşesinden kafayla indirdiği topu Semih'in kafa vuruşuyla ağlara yollamasıyla birlikte durumu 2-0'a getirdi.







Kalan bölümde oyun tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyespor yarı sahasında geçerken, Fenerbahçe etkili pozisyonlar bulmasına karşı farkı artırmayı başaramadı ve mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.





FENERBAHÇE: 2 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0



Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu



Hakemler: Süleyman Abay xx, Bülent Gökçü xx, Alpaslan Dedeş xx



Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan xx (Dk. 67 Önder x), Lugano xx, Yasin xxx (Dk. 77 Can x), Roberto Carlos xx, Kazım xx, Alex xx, Maldonado xxx, Uğur xx, Semih xxx, Guiza xx



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç xx, Kerim xx, Cesario x, Metin x, Ekrem x, Efe xx, Okan x (Dk. 34 Mahmut x), Tjikuzu xx (Dk. 80 Zeki x), Serhat x, İlyas x (Dk. 58 Erman x), Bebbe x



Goller: Dk. 51 Kazım, Dk. 61 Semih (Fenerbahçe)



Kırmızı Kartlar: Dk. 30 Metin, Dk. 47 Serhat (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



Sarı Kartlar: Dk. 34 İlyas, Dk. 39 Serhat, Dk. 70 Tjikuzu (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 44 Gökhan, Dk. 63 Yasin, Dk. 88 Can (Fenerbahçe)







MAÇTAN DAKİKALAR

Turkcell Süper Lig'de yapılan maçta Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek, 2. haftada 3 puanla tanıştı.





4. dakikada ceza alanı dışından serbest vuruş kullanan Roberto Carlos'un yerden sert şutunda, kaleci Hasagiç topu kontrol etti.







11. dakikada orta sahada topu kapan Uğur, hızla ceza alanına doğru ilerleyerek, soldan içeriye ortaladı. Ceza alanı içinde Guiza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yere çarparak yandan auta çıktı.







14. dakikada Alex'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Semih'in pasıyla topla buluşan Uğur'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.







20. dakikada Semih'in ara pasında savunmadan seken topa koşan Uğur'dan önce kaleci Hasagiç ceza alanı dışına kadar çıkarak, ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.







23. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta Bebbe'den önce kaleci Volkan Demirel, ceza alanı dışına kadar çıkarak topu kafayla taca gönderdi.







27. dakikada sağdan yapılan ortada ceza alanı içinde Semih'in kafasından seken topa Metin ters vuruşunda önüne gelen meşin yuvarlağa Metin'in ters vuruşunda top üstten kornere gitti.







33. dakikada ceza yayı üzerinden serbest atış kullanan Alex'in vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.







35. dakikada Alex'in soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde topu iyi kontrol edemeyen Lugano'nun vuruşunda, Guiza'nın yetişemediği meşin yuvarlak yandan auta çıktı.







36. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde kafalardan seken topa en son Alex'in sert şutunda, top üstten auta çıktı.







Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.





51. dakikada Maldonado'nun pasıyla ceza alanı içinde Cesario'dan sıyrılan Kazım, kaleci Hasagiç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin yanından topu filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.







56. dakikada ceza alanı içinde Roberto Carlos'un pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Semih'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Hasagiç'te kaldı.







61. dakikada Uğur'un soldan ortasında arka direkte Guiza, kafayla kaleci Hasagiç'in üzerinden topu Semih'e çıkardı. Golcü futbolcu, diğer direğin dibinden meşin yuvarlağı kafayla boş kaleye göndererek, farkı 2'ye çıkardı: 2-0







67. dakikada Uğur'un soldan ortasında ön direkte topla buluşan Roberto Carlos'un müsait durumda yarım vole vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.







75. dakikada Semih'in ceza yayı dışından vuruşunda, kaleci Hasagiç topu yumruklayarak uzaklaştırdı.







81. dakikada Alex'in pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Guiza'nın vuruşunda, top ileriye çıkan kaleci Hasagiç'in ayaklarından döndü. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.







87. dakikada ceza alanının sağ çaprazında topla buluşan Guiza'ın vuruşunda, kaleci Hasagiç'in uzanarak çıkardığı meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.







88. dakikada ceza alanı içinde sağ çaprazda Cesario'yu çalımlayarak, kaleye doğru ilerleyen Guiza'nın pasında altı pas çizgisinin önünde topla buluşan Uğur'un vuruşunda, top üstten auta çıktı.







90. dakikada Alex'in ceza alanı dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti ve karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

